У Білорусії навмисно псували бюлетені для голосування

09:33 10 серпень Київ, Україна

Спроби саботувати вибори в Білорусі шляхом псування бюлетенів не вдалася. Законодавство обмежує кількість видачі листків для голосування.

Голова ЦВК Лідія Єрмошина повідомила, що свідома псування бюлетенів може привести до їх нестачі. Для того щоб цього не сталося існує відповідна законодавча норма. У відповідь на дії провокаторів вона заявила наступне:

"Якщо це буде відбуватися і далі, то, хочу попередити, що ЦВК не може видавати більше одного бюлетеня замість зіпсованого, - зазначила вона. - Сама законодавча норма говорить про те, що замість зіпсованого може бути виданий бюлетень, а не їх безліч ".

"Якщо хтось прийняв таку тактику саботажу виборів, то він не пройде", - попередила глава ЦВК.

Співробітники правоохоронних органів закрили для пішоходів майдан Незалежності в центрі Мінська, де знаходяться Будинок уряду і Центрвиборчком.

Співробітники міліції вишикувалися плечем до плеча біля готелю "Мінськ" і на протилежному боці проспекту у Головпоштамту. "Прохід закритий", - заявив кореспонденту ТАСС один з міліціонерів.

У Білорусії о 20:00 завершилося голосування на виборах президента. Раніше в ЦВК країни заявили, що термін голосування через черги на дільницях продовжуватися не буде.