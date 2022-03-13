У NASA продовжують пошуки слідів життя на Марсі

15:05 18 жовтня Київ, Україна

З початку підкорення космосу люди сподіваються знайти життя поза Землею. Особливо їх приваблює Червона планета. Саме на Марсі дослідники сподіваються знайти хоч якісь сліди життя. За словами директора NASA Джима Брайденстайна, фактів існування життя на Марсі поки не виявлено, але все ж, ймовірність виявлення слідів життя збільшується. З таким оптимістичним повідомленням він виступив в ході відеоконференції марсіанського суспільства.

"Але ймовірність цього продовжує збільшуватися. Чим більше ми шукаємо, тим більше дізнаємося, що всі необхідні, як ми вважаємо, для існування життя елементи є або були на Марсі в минулому", - сказав він.

У вересні на одному з полюсів Марса вчені знайшли систему з чотирьох озер з рідкою водою, які знаходяться під поверхнею планети. Вони могли б стати середовищем існування деяких форм життя.

Раніше в марсіанському метеориті знайшли стародавні органічні молекули, що містять азот.