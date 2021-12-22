Залякування і демонстрація військової сили: навіщо Росія стягує війська до Криму

19:49 13 квітень Київ, Україна

Останнім часом Москва активно нарощує військову міць поблизу кордонів України. Це стосується сходу нашої країни та півострова Крим.



За словами Леоніда Кравчука, першого президента України, перекидання військ на півострів необхідне Росії для залякування і демонстрації військової сили.

На питання про мілітаризацію Криму Леонід Кравчук відповів: "Ну не просто ж Крим - це Україна, це Чорне море, це цілий басейн. Там Туреччина, там сходяться нитки політики, які далеко виходять за межі України. І тому Росія хоче перетворити Крим на плацдарм військовий. І тому, поставивши таке завдання, вони демонструють свою силу, вони туди завозять війська, завозять новітню зброю, щоб показати, що вони там присутні, і що у них там сильна військова база ".

У свою чергу, головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак зауважив, що російські війська, перекинуті на півострів на початку березня для навчань, продовжують залишатися на півострові. З іншого боку, війська РФ необхідні для тренування і проведення параду, присвяченого до Дня 9-ого травня.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначає, що стягування військ поблизу кордонів України є наймасштабнішим за останні кілька років. Він також підкреслив небажання Росії підтримувати режим припинення вогню і систематичне загострення ситуації в Донбасі, а також мілітаризацію Криму.

У Росії ж відзначили, що можуть переміщувати війська в будь-яку частину країни, куди захочуть і не зобов'язані звітувати за це перед світовою спільнотою.