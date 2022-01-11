Вуличні протестах в Росії: є надія

19:17 28 серпень Київ, Україна

Напруження в Росії досяг максимуму. Тепер люди виходять на вулицю на "несанкціоновані" мітинги не боячись бути заарештованими. Навпаки, ситуація така, що в тюрмах стає більше інтелігентних людей, незгодних з режимом Путіна і зовсім не страшно опинитися за гратами. Найстрашніше мовчати і підтримувати Кремль.

Як з'ясувала одна з наших журналістів, до протестів людей почали іноді прислухатися. Ось тільки відбувається це, якщо порушуються питання не зв'язані з великим бізнесом і політичним режимом.

Недавні протести спрямовані на скасування пенсійної реформи не увінчалися успіхом. На народ і мітинг просто не звернули увагу. У той час як масові протести з приводу обдурених вкладників в якій би то не було провінції часом бувають почуті. Та й то людям починають допомагати лише словами, а не справою. Таким чином політики просто підкуповують народ своєю готовністю допомогти, а самі "пиляють" вклади разом із забудовниками.

Не так давно стало відомо, що активний противник путінського режиму в черговий раз збирався організувати протест у зв'язку з корупцією і безкарністю олігархів. І в цей раз, щоб бути почутими, він вирішив озброїти людей не тільки плакатами і гаслами.

Хвилі починають набирати силу. Можна помітити, що люди стали більш організованими і солідарними на протестах. Наприклад, по всій країні лікарі почали підтримувати мітинг почався в Москві. Резонансна справа по організації звалища в Шіесе було освітлено за допомогою інтернет ресурсів і люди почали організовуватися в групи в інших регіонах, щоб показати Путіну, що їх не влаштовує те, що Кремль вирішив перетворити це місто на смітник. Так само яскравим прикладом був протест кранівників в Казані. Їх головною вимогою було не тільки виплата заробітної плати але і реорганізація цілої галузі для забезпечення належної безпеки.

Колосальну нерівність між слугами народу і росіянами тягне на перших величезні проблеми. Через свою немислимою жадібності Путін отримує нижчі рейтинги підтримки за всю історію свого правління. Протести продовжують наростати.

Тепер можна помітити, що люди почали розуміти - сидіти склавши руки і сподіватися на когось не можна. Чекати того, що не заплатять зарплату або почнуть обмежувати соціальні права теж ніхто не хоче. Коли людину позбавляють або ось-ось позбавлять всього того, що йому дорого, нічого не залишається як брати палицю і йти на барикаду відстоювати свої законні права. Сумно усвідомлювати, що це відбувається в цивілізованому світі і тільки завдяки Путіну.