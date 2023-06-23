Українська влада працює над відновленням флоту та судноплавства

06:53 16 червня Київ, Україна

Перед ЗСУ стоїть складне завдання щодо звільнення морської берегової лінії, яка на 80% окупована агресором. Країні також необхідно відновити судноплавство зі своїх чорноморських портів, заблокованих росією, а також розмінувати та забезпечити свободу судноплавства по Чорному та Азовському морям. Нова ініціатива Києва щодо створення «москітного флоту» має допомогти у найближчому майбутньому вирішити ці завдання та забезпечити безпеку у територіальних водах на довгі роки. Без термінового розвитку надводних ВМС України буде складно звільнити берегову лінію та неможливо контролювати морську інфраструктуру, територіальні води та економічні зони. Більше того, з огляду на те, що Україна, а потім і росія фактично анулювали двосторонню угоду 2004 року про використання Азовського моря (у якій цей морський район був оголошений «внутрішніми водами» обох держав), Києву потрібна повоєнна військово-морська стратегія для стримування агресії окупантів. Таким чином, так звана концепція «москітного флоту» є одним із небагатьох, якщо не єдиним, життєздатним варіантом забезпечити захист морських прав України та ефективно протистояти поточним і майбутнім російським військовим загрозам, у тому числі атакам з моря і з повітря. Після представлення «Стратегії Військово-морських сил Збройних сил України до 2035 року» почали зростати очікування динамічного розвитку надводного флоту ВМС України, зокрема першого етапу розвитку так званого «москітного флоту». Зокрема, до 2024 року ВМФ мав поповнитись 30 багатофункціональними катерами. Невеликі, швидкохідні, маневрені та добре озброєні катери, разом із безпілотними апаратами мають набагато більше шансів на перемогу в умовах обмеженого району дій та панування противника на повітря та море.

На початку вторгнення у лютому 2022 року ВМС України складалися з 5 патрульних катерів класу «Айленд», 7 річкових канонерських катерів «Гюрза-М», а також 18 застарілих кораблів, катерів радянської доби та 12 допоміжних суден. Така флотилія була здатна захистити лише один із українських портів. Маючи 12-кратну перевагу на морі, росія швидко захопила всю берегову лінію Азовського моря від Генічеська до Маріуполя, заблокувала чорноморські порти України і захопила острів Зміїний. За перший тиждень війни кілька цивільних суден було знищено або пошкоджено під час переходу до українських портів. Майже 40 іноземних суден залишаються у пастці в портах України вже понад 15 місяців. Російські кораблі також наближалися та обстрілювали узбережжя та порти України з морської артилерії. У перші дні боїв єдиною ефективною операцією ВМС України було встановлення оборонних мінних загороджень у територіальних водах від Одеси до Очакова, що запобігло висадці морського десанту супротивника у березні 2022 року.

Лише після кількох місяців боїв постачання ракет Україні почали змінювати баланс сил на морі: додавання ракет «Нептун» (офіційно прийнятих на озброєння у серпні 2020 року) та ракет «Гарпун» призвело до знищення флагманського крейсера росії «москва», буксиру «Василь Бех», морських бурових платформ та звільнення острова Зміїний. В результаті російське військове командування відвело свій надводний флот до районів навколо Кримського півострова. Звільнення правого берега Дніпра також сприяло підвищенню безпеки приморських районів України. Але відсутність у надводного флоту критичних можливостей щодо раптових десантів та суттєвої вогневої підтримки морських операцій перешкоджає звільненню Кінбурнського півострова та ускладнює операції з припинення обстрілів портової інфраструктури в Очакові, Херсоні та Миколаєві. Більше того, відсутність ракетних катерів дозволяє росії продовжувати завдання ракетних ударів з віддалених морських акваторій.

Стрімкий розвиток та застосування морських безпілотників проти російських надводних кораблів у районах, недоступних для берегових ракетних комплексів, останнім часом довели свою ефективність та дієвість у рамках концепції «москітного флоту» та частково компенсували нестачу стратегічно необхідних кораблів. Перед вторгненням в Україні було розроблено кілька проєктів морських безпілотників. Але їх не вдалося реалізувати через численні адміністративні та корупційні перешкоди, що підтримуються, в тому числі, проросійськими військово-політичними силами в Україні. Проте атаки українських військово-морських безпілотників на російські кораблі поблизу Криму з жовтня 2022 року змусили ВМФ росії значно посилити захист своїх портів, розосередити кораблі на більш віддалених базах і навіть відвести найцінніші судна до Новоросійська. Але навіть у таких умовах російський флот зберіг свій ударний потенціал: жоден ракетоносій, оснащений «Калібрами», поки не знищений, і ці кораблі продовжують завдавати ракетних ударів по портах України та блокувати їх.

Таким чином, для ВМС України концепція «москітного флоту» може бути єдиною можливою стратегією, яка могла б дати надводному флоту можливості, необхідні для протистояння агресору на морі. Нинішнім переговорам із партнерами України – країнами так званої «Корабельної коаліції» – найкраще було б зосередитися на реалізації цієї стратегічної концепції.

Зрештою, невеликі, швидкі, маневрені та добре озброєні катери, а також безпілотні літальні та надводні транспортні засоби у складі добре оснащеного «москітного флоту» могли б швидко та ефективно посилити ВМС України, та підвищити шанси на проведення успішних операцій у морі, де росія поки що має панування в повітрі та на воді.