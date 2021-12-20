Українські санкції вдарили по нафтовидобувній компанії в Росії

19:51 29 березень Київ, Україна

24 березня президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 26 іноземців і 81 юридичної особи. У цей список санкцій увійшов і «Чорноморнафтогаз».

Підприємство з видобутку нафти було захоплене Росією після анексії Криму. Завдяки санкціям, введеним Зеленським, «Чорноморнафтогаз» не зміг закупити необхідне іноземне обладнання для нарощування видобутку нафти на глибоководному шельфі.

"Фейковий «Чорноморнафтогаз» був внесений в міжнародні санкційні списки ще на початку 2015 року, що не дозволило забезпечувати його діяльність належним чином, адже історично підприємству потрібно багато обладнання іноземного виробництва. В Україні ми чотири роки листувалися з усіма правоохоронними органами, в тому числі СБУ, щоб включити фейковий «Чорноморнафтогаз» в українські санкційні списки. Ці звернення увінчалися успіхом в 2018 році. У травні 2021-го закінчувалися ті санкції, але нам навіть не треба було додатково готувати звернення, щоб продовжити їх. Зараз вони підтримують раніше введені міжнародні обмеження. Саме завдяки їм фейковий «Чорноморнафтогаз» не зміг закупити іноземне обладнання і наростити видобуток на глибоководному шельфі, як планував в 2016 році", - заявила Світлана Нєжнова, генеральна директорка відтвореного на території материкової України державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз».

Антон Кориневич, постійний представник Зеленського в АРК сказав, що для України втрата підприємства виявилася однією з найбільш важких.