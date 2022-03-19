Українські політологи розповіли про швидку перемогу

18:54 18 березня Київ, Україна

11 березня Лукашенко відвідав свого «кредитора» у Москві. Безпосередньо перед зустріччю обоє диктаторів назвали виклик західних санкцій можливістю відродити економіку своїх країн. Лукашенко також повідомив, що Білорусь начебто підключила Чорнобильську АЕС до власної енергосистеми "примусово".

Електропостачання недіючої з 2000 року атомної станції необхідне для охолодження відпрацьованих тепловиділяючих зборок станції. Надмірне нагрівання басейнів витримки може призвести до викиду радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Звіт Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомив про те, що в Чорнобилі стався розрив лінії електропередач, під час вторгнення рашистів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив серйозне занепокоєння, але він також погодився з українським регулюючим органом у тому, що відключення Чорнобиля від мережі не вплине на основні функції безпеки на майданчики.. У будь-якому разі показово, що Білорусь, яка отримала близько 70% радіоактивних опадів від вибуху 1986, стверджує, що відновила подачу електроенергії на станцію.

У короткому викладі підсумків останніх переговорів “бункерного” та “вусатого” говориться, що війну в Україні можна зупинити будь-якої миті, але це залежить від української сторони.. У зведенні також повідомляється про майбутнє постачання білорусам від рашистів "найсучасніших зразків озброєння" і йдеться, що "Росія зробила найсерйозніші та безпрецедентні кроки для підтримки економіки Білорусії". Також згадується двостороннє зобов'язання щодо більш тісної співпраці у промисловому, сільськогосподарському та логістичному секторах.

Напередодні зустрічі двох божевільних 11 березня опозиційні білоруські ЗМІ припустили, що головний рашист наполягатиме на безпосередньої участі республіки Білорусь у війні, і Лукашенко цього разу не зможе вивернутися з-під цього тиску.. Проте після саміту деякі дійшли висновку, що “треба віддати Лукашенку належне. Досі він, певне, захищав неучасть білоруських військ у війні проти України. Більше того, він перейшов у наступ у переговорах з російською стороною, нав'язуючи вигідну Мінську економічну повістку. Ще один цікавий нюанс — збільшення білоруської військової присутності на кордоні з Україною не відбулося: там досі дислоковано п'ять батальйоннотактичних груп”. Ці спостереження багато в чому посилаються на ресурс БелТА.

Принаймні два опозиційні білоруські експерти, Валерій Карбалевич і Сергій Ніколюк, припускають, що нинішня війна в Україні підтверджує тезу Семюеля Хантінгтона про “зіткнення цивілізацій”. "Це найчистіший різновид такого зіткнення", - заявляє Ніколюк. З іншого боку, незалежний аналітик Артем Шрайбман вважає, що війна затягнеться і одним із виходів із неї може стати військовий переворот у країні-агресорі. Для Білорусії, вважає Шрайбман, вирішальним залишається "питання про те, як швидко Лукашенко усвідомлює глибину і безнадійність цієї прірви, і чи ризикне він вступити до третього раунду дистанціювання від Росії, враховуючи величезні ризики як дистанціювання, так і відмови від цієї ідеї".

Олексій Дзермант, один із ідеологів євразійства, у свою чергу, зауважує, що у випуску шоу пропагандиста Володимира Соловйова від 6 березня, в якому брав участь Дзермант, “низка експертів засумнівалася у необхідності продовження війни, бо російська армія вже знищила військову інфраструктуру України”. Я з ними не погоджувався, – пише Дзермант. Операція має продовжуватися доти, доки “кістяк бандерівського мілітаризму” не буде зламаний, що неможливо “без розгрому найбільш боєздатної частини Збройних сил України та без встановлення контролю над більшою частиною держави”.

Слід зазначити, що і до війни щойно згадана передача була однією з найбільш шапкозакидальних на російському телебаченні.. "YouTube" відмовив "рупору Кремля" у своїй платформі, а італійська влада конфіскувала дві літні резиденції Соловйова на озері Комо в Ломбардії через санкції ЄС. Якщо на пропагандистському шоу деякі гості закликають покласти край війні, це може бути промовистим натяком на тривогу багатьох росіян з приводу масштабного вторгнення, яке почав розгублений старий.

Сприйняття таких подій як ознак надії може здатися надуманим. Але більш вагомі підстави для обережного оптимізму можна знайти в тому, що російсько-українські переговори, що стартували до Білорусі, продовжуються практично щодня. Більше того, за словами голови Офісу президента України, Михайла Подоляка, рашисти більше не наполягають на "денацифікації" і "набагато розумніше дивиться на розвиток ситуації". За його словами, робочі групи сформовані і сторони близькі до компромісу.