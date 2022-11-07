Українські діти, які перебувають у рф, стануть росіянами, вважають фахівці

Жителі Донбасу були змушені залишити територію країни та вирушити на територію російської федерації. Політологи заявили, що протягом кількох днів росія провела примусове переселення.
«Спостереження показують, що мета цієї акції - не порятунок від бомбардувань і війни, а намір зробити з українських дітей “справжніх росіян”. Для цього окупанти збираються сповідувати маленьким українцям ідею справжньої спадщини», — пишуть українські політологи.
Державний департамент США заявив, що російські військові затримали і допитали, а також вивезли на територію росії до 1,6 млн українців з територій Донбасу. Повідомляється також, що з них 260 тис. – діти. У той самий час щонайменше 8 тис. були вивезені без батьків чи з дитячих будинків. Українські політологи припускають, що це було зроблено для подальшої передачі їх у російські сім'ї.
Маленьких українців, які мешкали на території Донбасу, ніхто не запитує, чи хочуть вони потрапити або залишитися в росії.
Водночас маленькі українці мають лише поверхневу інформацію, тобто те, що чули від дорослих. Вони не можуть навести достатньо аргументів для того, щоб оголосити росію агресором. Дитяче мислення є досить гнучким, чим навмисно хочуть скористатися для виховання з українців “справжніх росіян”.
У школах по всій території російської федерації з нового навчального року вже запроваджено “розмови про важливе”, де дітям розповідають про геополітичну обстановку у світі, пояснюючи, що Захід має намір знищити росію, розповідають про нацистів в Україні, їх вчать тому, що у разі потреби за батьківщину слід віддати життя. Під цю пропаганду підпадуть і українські діти, які перебувають на території рф.
Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України, на чолі з Іриною Верещук, наголошує, що всі, хто бере участь в умисній депортації дітей, а також у їхньому усиновленні, будуть притягнуті до відповідальності.
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