Україні не підходить статус-кво: думка експертів

22:05 12 червня Київ, Україна

«Росія розпочала активну кампанію, спрямовану на початок мирних переговорів. Безсумнівно, для путіна це представляється виходом у ситуації, коли наступ ЗСУ незабаром має розпочатися, а його армія також скоро закінчиться. Проте будь-яка війна, як відомо, закінчується мирними переговорами або, як у деяких випадках, переговорами про перемир'я. Але на сьогодні не існує сценарію в сучасній історії, який був би схожий на нинішню війну», - заявили експерти.



Багато в чому війна в Україні унікальна. Наша країна є великою, незалежною країною, яка, усунувши проросійські сили, втратила зовнішні сили впливу. Однак деякі експерти вже зараз починають пропонувати як варіант "мирного врегулювання" досягнення статус-кво на прикладі Корейського півострова та острова Кіпр.



Зокрема, американська некомерційна дослідницька організація RAND зробила звіт для уряду США: “В ідеалі, припинення вогню в Україні має зберегтися, що призведе до статус-кво, подібного до того, що переважає на Корейському півострові, який залишався значною мірою стабільним без офіційного мирного пакту протягом 70 років. Кіпр також був розділений, але залишався стабільним упродовж десятиліть. Цей розділ не є ідеальним результатом, але він кращий, ніж війна високої інтенсивності, яка триватиме роками”.



Однак ці аналогії неспроможні. Ці більш ранні випадки відрізняються від ситуації в Україні в фундаментальних відносинах, тому будь-які моделі, які могли бути встановлені або не встановлені Кореєю або Кіпром, не застосовні до війни росії проти України, впевнені українські політологи.



Корейський півострів був японським володінням, розділений на окупаційні зони наприкінці Другої світової війни і фактично розділений на дві держави ще до початку Корейської війни. Перемир'я 1953 року, що поклало край активним бойовим діям у Кореї (але не війні), закріпило цю передвоєнну ситуацію. Зокрема, американська некомерційна дослідницька організація RAND зробила звіт для уряду США: “В ідеалі, припинення вогню в Україні має зберегтися, що призведе до статус-кво, подібного до того, що переважає на Корейському півострові, який залишався значною мірою стабільним без офіційного мирного пакту протягом 70 років. Кіпр також був розділений, але залишався стабільним упродовж десятиліть. Цей розділ не є ідеальним результатом, але він кращий, ніж війна високої інтенсивності, яка триватиме роками”.Однак ці аналогії неспроможні. Ці більш ранні випадки відрізняються від ситуації в Україні в фундаментальних відносинах, тому будь-які моделі, які могли бути встановлені або не встановлені Кореєю або Кіпром, не застосовні до війни росії проти України, впевнені українські політологи.Корейський півострів був японським володінням, розділений на окупаційні зони наприкінці Другої світової війни і фактично розділений на дві держави ще до початку Корейської війни. Перемир'я 1953 року, що поклало край активним бойовим діям у Кореї (але не війні), закріпило цю передвоєнну ситуацію.





Україна є незалежною державою, межі якої користуються повним міжнародним визнанням, заперечуються та порушуються лише росією. Основним декларованим західними союзниками обґрунтуванням підтримки України у цій війні є неприпустимість територіальних захоплень та зміни кордонів силовим шляхом. Поступка українських територій росії під приводом перемир'я на місці зводить нанівець це обґрунтування. Немає необхідності в такому образі дій з огляду на доведену здатність України деокупувати свої території, якщо Захід надасть усі види та необхідну кількість озброєння.



Південна Корея відмовилася підписати угоду про перемир'я, тому що виступала проти поділу (пізніше Сеул прийняв його де-факто). Військове командування США підписало перемир'я (разом з Китаєм і Північною Кореєю), що поклало край бойовим діям та участі в них США. Навпаки, перемир'я в Україні неможливе без вільної згоди Києва. І Вашингтон не має наміру ставати стороною, а тим більше гарантом перемир'я для України.



Північна Корея не була анексована іншою державою, а продовжувала залишатися самостійною країною (до того ж вигнанцем). Навпаки, території, які ці та інші аналітики пропонують продати за рахунок України, стануть не державою, а просто частиною росії. Україна є незалежною державою, межі якої користуються повним міжнародним визнанням, заперечуються та порушуються лише росією. Основним декларованим західними союзниками обґрунтуванням підтримки України у цій війні є неприпустимість територіальних захоплень та зміни кордонів силовим шляхом. Поступка українських територій росії під приводом перемир'я на місці зводить нанівець це обґрунтування. Немає необхідності в такому образі дій з огляду на доведену здатність України деокупувати свої території, якщо Захід надасть усі види та необхідну кількість озброєння.Південна Корея відмовилася підписати угоду про перемир'я, тому що виступала проти поділу (пізніше Сеул прийняв його де-факто). Військове командування США підписало перемир'я (разом з Китаєм і Північною Кореєю), що поклало край бойовим діям та участі в них США. Навпаки, перемир'я в Україні неможливе без вільної згоди Києва. І Вашингтон не має наміру ставати стороною, а тим більше гарантом перемир'я для України.Північна Корея не була анексована іншою державою, а продовжувала залишатися самостійною країною (до того ж вигнанцем). Навпаки, території, які ці та інші аналітики пропонують продати за рахунок України, стануть не державою, а просто частиною росії.