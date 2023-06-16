Україні не підходить статус-кво: думка експертів

«Росія розпочала активну кампанію, спрямовану на початок мирних переговорів. Безсумнівно, для путіна це представляється виходом у ситуації, коли наступ ЗСУ незабаром має розпочатися, а його армія також скоро закінчиться. Проте будь-яка війна, як відомо, закінчується мирними переговорами або, як у деяких випадках, переговорами про перемир'я. Але на сьогодні не існує сценарію в сучасній історії, який був би схожий на нинішню війну», - заявили експерти.
Багато в чому війна в Україні унікальна. Наша країна є великою, незалежною країною, яка, усунувши проросійські сили, втратила зовнішні сили впливу. Однак деякі експерти вже зараз починають пропонувати як варіант "мирного врегулювання" досягнення статус-кво на прикладі Корейського півострова та острова Кіпр.
Багато в чому війна в Україні унікальна. Наша країна є великою, незалежною країною, яка, усунувши проросійські сили, втратила зовнішні сили впливу. Однак деякі експерти вже зараз починають пропонувати як варіант "мирного врегулювання" досягнення статус-кво на прикладі Корейського півострова та острова Кіпр.
Зокрема, американська некомерційна дослідницька організація RAND зробила звіт для уряду США: “В ідеалі, припинення вогню в Україні має зберегтися, що призведе до статус-кво, подібного до того, що переважає на Корейському півострові, який залишався значною мірою стабільним без офіційного мирного пакту протягом 70 років. Кіпр також був розділений, але залишався стабільним упродовж десятиліть. Цей розділ не є ідеальним результатом, але він кращий, ніж війна високої інтенсивності, яка триватиме роками”.
Однак ці аналогії неспроможні. Ці більш ранні випадки відрізняються від ситуації в Україні в фундаментальних відносинах, тому будь-які моделі, які могли бути встановлені або не встановлені Кореєю або Кіпром, не застосовні до війни росії проти України, впевнені українські політологи.
Корейський півострів був японським володінням, розділений на окупаційні зони наприкінці Другої світової війни і фактично розділений на дві держави ще до початку Корейської війни. Перемир'я 1953 року, що поклало край активним бойовим діям у Кореї (але не війні), закріпило цю передвоєнну ситуацію.
Україна є незалежною державою, межі якої користуються повним міжнародним визнанням, заперечуються та порушуються лише росією. Основним декларованим західними союзниками обґрунтуванням підтримки України у цій війні є неприпустимість територіальних захоплень та зміни кордонів силовим шляхом. Поступка українських територій росії під приводом перемир'я на місці зводить нанівець це обґрунтування. Немає необхідності в такому образі дій з огляду на доведену здатність України деокупувати свої території, якщо Захід надасть усі види та необхідну кількість озброєння.
Південна Корея відмовилася підписати угоду про перемир'я, тому що виступала проти поділу (пізніше Сеул прийняв його де-факто). Військове командування США підписало перемир'я (разом з Китаєм і Північною Кореєю), що поклало край бойовим діям та участі в них США. Навпаки, перемир'я в Україні неможливе без вільної згоди Києва. І Вашингтон не має наміру ставати стороною, а тим більше гарантом перемир'я для України.
Північна Корея не була анексована іншою державою, а продовжувала залишатися самостійною країною (до того ж вигнанцем). Навпаки, території, які ці та інші аналітики пропонують продати за рахунок України, стануть не державою, а просто частиною росії.
«З геополітичної точки зору жодна інша країна не має військ та баз у Північній Кореї, з яких можна було б погрожувати іншим державам (Північна Корея сама по собі становить загрозу.) Навпаки, росія – окрема країна, сили якої постійно загрожуватимуть Україні та регіону загалом на суші та на морі з окупованих росією територій України», — упевнені експерти.
Вашингтон гарантує безпеку Південній Кореї договором, маючи потужні сухопутні та військово-морські сили у цій країні. Навпаки, США та НАТО не пропонують нічого схожого для України.
З іншого боку, аналітики розглядають як приклад кіпрський сценарій. Кіпр був розділеним островом після турецької військової окупації Північного Кіпру у 1974 році. Але аналогія із фактичним розділом України також неспроможна. Розділення Кіпру безпосередньо зачіпає інтереси Греції та Туреччини, двох членів НАТО. Окрім цього складного двостороннього контексту, жодна частина Кіпру не є джерелом загроз для інших країн чи міжнародного порядку. На Кіпрі розташовані військові бази третьої країни НАТО, Великої Британії. Більш того, США мають сильний вплив у цьому випадку. І міжнародно визнана Республіка Кіпр, контрольована Грецією, є членом Європейського Союзу.
Навпаки, росія використовує території, які вона окупувала, для нападу на решту України та встановлення російського військового контролю над басейном Чорного моря. Окупація Кримського півострова дозволяє росії перекрити український та міжнародний доступ до українських портів, якими до війни проходило близько 80% міжнародної торгівлі країни. Володіння Кримом також дозволить росії продовжувати маніпулювати умовами міжнародних морських та повітряних перевезень здебільшого Чорноморського регіону на шкоду прибережним та не прибережним країнам, а також Україні. На відміну від кіпрської ситуації, росія там безроздільно пануватиме.
Перемир'я, яке покладе край активним військовим діям, а Крим залишиться під російською військовою окупацією, назавжди зробить українську зовнішню торгівлю заручником російської блокади, унеможливить відновлення економіки України, перешкодить міжнародним інвестиціям в Україну і поставить під загрозу її кандидатуру на членство.
Крім аналогій з перемир'ям у Кореї та на Кіпрі, ці ж аналітики з RAND пропонують “прецедент” вирішення конфлікту: “Переговори у форматі «2+4» [1990 року про возз'єднання Німеччини] є хорошим прецедентом. Східна та Західна Німеччина вели переговори про об'єднання безпосередньо, тоді як Сполучені Штати, Великобританія, Франція та Радянський Союз вели переговори про ширшу архітектуру безпеки після холодної війни”.
Знову ж таки, війна в Україні та наведена ситуація з Німеччиною кардинально відрізняються. Східна Німеччина (радянська зона) була самостійною державою, не приєднаною до Радянського Союзу і не денаціоналізованою, тому дві німецькі держави могли вести переговори про своє возз'єднання. Навпаки, окуповані росією території України були безпосередньо приєднані до росії і деукраїнізовані, тому Київ не хотів і не міг вести переговори з представниками цих територій. Такі переговори були метою мінських домовленостей щодо Донецька та Луганська, але росія зруйнувала ці домовленості, оголосивши про приєднання обох областей – а згодом Херсонської та Запорізької областей – безпосередньо до росії за кримським зразком.
Більше того, ці чотири держави діяли у 1990 році, виходячи зі свого статусу окупуючих держав у Німеччині. Радянський Союз закінчував своє існування, тоді як три західні країни зберігали свою присутність в об'єднаній Німеччині зі згоди останньої. Жоден з цих факторів не застосовується в Україні ні зараз, ні в найближчому майбутньому. Посилаючись на подібні аналогії чи “прецеденти”, вони можуть бути лише ширмою для перемир'я, внаслідок якого українські території фактично перейдуть до росії на майбутні покоління, а війна, втім, як і бойові дії, не припиняться, враховуючи характер чинної влади у кремлі.
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