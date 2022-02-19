Українці стають жертвами російської «машини правосуддя»

На окупованих територіях України триває російське свавілля. Так, в Криму суд міста Євпаторія засудив українського студента до року колонії. Українець, який навчався на геолого-географічному факультеті одного з українських вишів, звинувачується в створенні екстремістського співтовариства.

Так, українця звинувачують в тому, що він створив у соціальній мережі групу, розробив статут, структуру, символіку екстремістського співтовариства з метою повернення Республіки Крим та міста Севастополь під юрисдикцію України. Учасників групи з-поміж жителів Кримського півострова він нібито активно вербував і закликав до вчинення протиправних дій.

Українця затримали співробітники в 2020 році, коли він приїхав до Криму.

Повідомляється, що студент повністю "визнав провину" і "усвідомив помилковість своїх переконань".

"З урахуванням сукупності низки пом'якшуючих покарання обставин, в т.ч. стану здоров'я винного, його ставлення до скоєного, каяття, активного сприяння слідству, йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік, з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму", - повідомили в "суді".

Повідомлення про рішення «суду» опублікували 21 травня, однак там же відзначили, що поки вирок не набув чинності. У заяві також не було зазначено імені обвинуваченого студента і коментарів його захисту.

Також вчора так званий "суд" у Криму призначив покарання українцеві Івану Яцкіну у вигляді 11 років позбавлення волі. Відбувати незаконне покарання українець буде в колонії суворого режиму. Незабаром Міністерство закордонних справ України засудило вирок Яцкіну і закликало міжнародне співтовариство відреагувати на це грубе порушення прав людини.