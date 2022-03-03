Українці та благодійність. Соцопитування

21:01 09 жовтень Київ, Україна

За результатами опитування, кожен п'ятий українець протягом останнього року перераховував кошти благодійним організаціям.

Приблизно один з десяти (8,9%) скористався правом на податкову знижку за благодійні пожертви".

Українців спонукають підтримувати громадські організації чіткі цілі діяльності організації (37,6%), прозоре управління фінансами (30,4%) і відгуки людей, яким вони довіряють (30,1%).

Кожен третій (31,8%) серед тих, хто приєднався хоча б до однієї громадської ініціативи, зазначив, що це був позитивний досвід.

В цілому українці переконані, що громадські ініціативи та організації повинні фінансувати заможні люди (62,7%) і бізнес (51,1%). Водночас 19,9% вважають, що громадяни також повинні бути залучені в цей процес.

Загальнонаціональне опитування щодо громадського залучення проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності "Приєднуйся!", яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та впроваджується Pact в Україні.



Дослідження проходило в липні-серпні серед 2097 жителів України у віці від 18 років і старше, за винятком анексованого Криму та окупованих регіонів Донецької та Луганської областей. Похибка вибірки становить 2,2% (без урахування дизайн-ефекту).