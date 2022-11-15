Україна заявила про удар по репутації російського флоту

19:22 15 листопада Київ, Україна

Через вісім місяців війни Росія так і не змогла завоювати Чорне море. Незважаючи на відсутність значущого флоту, українські захисники продовжують знищувати військові кораблі противника, завдаючи непоправних репутаційних ударів агресору.

Потоплення крейсера "Москва" стало справжньою ганьбою Чорноморського флоту РФ. Однак це був лише початок і ЗСУ продовжили атаки на кораблі окупантів.

29 жовтня українські військові запустили скоординований рій безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та морських безпілотників до Севастополя, успішно вразивши низку цілей, чого не траплялося протягом останніх двох століть. Хоча видимий рівень шкоди був незначним, технологічна майстерність атаки на символічну мету змусила Росію заявити про причетність британських військових.

Призначений Москвою губернатор Севастополя Развожаєв визнав атаку, проте сказав, що "всі БПЛА були заздалегідь виявлені та знищені", а "незначні пошкодження отримав лише тральщик "Іван Голубець" та загородження на підході до бухти". Водночас знімки з супутника, представлені українською стороною, підтверджують пошкодження і, ймовірно, виведення з ладу фрегата «Адмірал Григорович» «Адмірал Макаров».

«Арена бойових дій у Чорному морі показала, що Росія не має, як передбачалося, переваги над Україною, незважаючи на більшу кількість бойових кораблів. Втрата «Москви» стала першим випадком, коли агресор втратив флагман після російсько-японської війни 1905 року. Весь ЧФ РФ є абсолютно беззахисним в умовах сучасної війни з використанням безпілотників», — заявили українські військові аналітики.

Вони назвали те, що відбувається ганьбою російського флоту, і заявили, що це не дає засумніватися в словах президента України Володимира Зеленського, який пообіцяв деокупувати Крим військовим шляхом, що раніше висміювалося багатьма представниками міжнародної спільноти.