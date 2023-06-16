Україна незабаром отримає F-16

15:36 27 травня Київ, Україна





Більше року минуло з того часу, як Київ почав вимагати у Заходу передачу багатоцільових винищувачів F-16 для захисту власного неба. І ось, нарешті, пройшовши шлях від повного заперечення такої можливості до навчання українських пілотів країнами ЄС, Україна має отримати кілька ескадрилій американських літаків уже восени 2023 року.



Україна нарешті отримала схвалення на отримання довгоочікуваних винищувачів західного зразка, а саме – F-16. Як відповів Джо Байден на запитання журналіста про “ризики передачі американських винищувачів Україні”, це, безперечно, створює конкретний ризик, “і великі, але для них [для росіян]”. Водночас більшість обивателів, втім, як і політичних експертів, переоцінюють передачу Києву західних літаків. Безумовно, це важливий крок, який, мабуть, руйнує останній бар'єр і дає можливість Україні в майбутньому вимагати передачі більш сучасних бойових літальних машин. Здобуття Україною винищувачів F-16 стане не просто подоланням останнього бар'єру у наданні нашій країні необхідної зброї.Більше року минуло з того часу, як Київ почав вимагати у Заходу передачу багатоцільових винищувачів F-16 для захисту власного неба. І ось, нарешті, пройшовши шлях від повного заперечення такої можливості до навчання українських пілотів країнами ЄС, Україна має отримати кілька ескадрилій американських літаків уже восени 2023 року.Україна нарешті отримала схвалення на отримання довгоочікуваних винищувачів західного зразка, а саме – F-16. Як відповів Джо Байден на запитання журналіста про “ризики передачі американських винищувачів Україні”, це, безперечно, створює конкретний ризик, “і великі, але для них [для росіян]”. Водночас більшість обивателів, втім, як і політичних експертів, переоцінюють передачу Києву західних літаків. Безумовно, це важливий крок, який, мабуть, руйнує останній бар'єр і дає можливість Україні в майбутньому вимагати передачі більш сучасних бойових літальних машин.



Тим не менш, F-16 - це не панацея. Тобто, не варто розраховувати на тотальну перевагу українців у небі після отримання цих винищувачів. Більш того, літальні машини, що не пройшли модернізації, поступаються в технічних характеристиках сучасним винищувачам противника, таким, як, наприклад, Су-35. А використання F-16 українцями, як би швидко вони не проходили навчання, не дозволить пілотам розкрити весь потенціал літаків, оскільки для цього потрібна не одна сотня годин нальоту.



Звідси випливає й інша проблема – ППО та РЕБ агресора. На сьогодні українські пілоти літають на радянських МіГ-29. Вони змушені пересуватися на надмалих висотах, щоб радар противника не засік машину. У момент, коли потрібно запустити ракету, пілот різко піднімається на потрібну висоту і випускає снаряд. Однак у цей же момент ППО росіян помічає наш літак і починає працювати по цілі. Таким чином Україна вже втратила кілька пілотів. Ситуація з F-16 нічим не відрізняється. Цей літак хоч і трохи менш помітний для російських радарів, проте він не має технології стелс. Це означає, що застосування західних винищувачів на території, де працює вороже ППО, так само небезпечне, як і використання теперішніх МіГ-29.



Крім того, для зльоту F-16 необхідна гладка, довга злітна смуга, а це означає, що Україні доведеться розширити і модернізувати аеродроми, що вже існують, що, у свою чергу, не залишиться непоміченим для агресора – висновки очевидні. Ще важливіше та складніше обслуговування машин. У нещодавній доповіді Дослідницької служби Конгресу США наголошується, що якщо українських пілотів можна навчити управлінню F-16 за 3 місяці, то для техніків, які обслуговують винищувачі, необхідний курс навчання щонайменше рік. Західні літаки дуже вибагливі в обслуговуванні і, наприклад, на 1 льотну годину йде до 16 годин обслуговування.

Так навіщо взагалі потрібні F-16, якщо з ними так багато проблем? Насамперед, радянські МіГ-29 - це пережиток минулого. Щоб вони продовжували виконувати бойові завдання, українським технікам доводиться розбирати ушкоджені моделі. Експерти називають це – літаковим “канібалізмом”. Таким чином, навіть за умови, що більше жодного українського винищувача не буде збито ракетою супротивника, рано чи пізно вони закінчаться самі по собі. Тобто F-16 необхідні насамперед для того, щоб українські пілоти в принципі могли підніматися в повітря. Очевидним плюсом буде ще й те, що це західна техніка, а отже, таким чином, українці переходитимуть на стандарти НАТО у ВПС шляхом використання техніки у польових умовах.





Як і зараз, західні винищувачі будуть використовуватися насамперед для знищення крилатих ракет противника та "мопедів". Зокрема для цього Захід може передавати для F-16 ракети класу “повітря-повітря”, такі як керовані ракети AIM-9 Sidewinder і ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM. І хоча вартість однієї одиниці кожного із зразків боєприпасів варіюється в районі 1 млн доларів, це все ж таки дешевше для Європи та США, ніж продовжувати постачати в Україну дорогі системи ППО, типу «Patriot», ціна якого (в комплексі) дорівнює 1 млрд доларів. Як і зараз, західні винищувачі будуть використовуватися насамперед для знищення крилатих ракет противника та "мопедів". Зокрема для цього Захід може передавати для F-16 ракети класу “повітря-повітря”, такі як керовані ракети AIM-9 Sidewinder і ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM. І хоча вартість однієї одиниці кожного із зразків боєприпасів варіюється в районі 1 млн доларів, це все ж таки дешевше для Європи та США, ніж продовжувати постачати в Україну дорогі системи ППО, типу «Patriot», ціна якого (в комплексі) дорівнює 1 млрд доларів.

При цьому питання персоналу – як пілотів, так і техніків – для F-16 також не є нерозв'язним. Якщо згадати, всього кілька тижнів тому ветеран американських ВПС заявив, що готовий вирушити в Україну добровольцем, після того, як Захід передасть нашій країні відповідну техніку. Він також зазначив, що за ним готові слідувати десятки пілотів США, з якими він підтримує зв'язок. Те саме стосується й технічного персоналу. Щоб уникнути політичних наслідків, яких постійно побоюються на Заході, пілоти-добровольці могли б, наприклад, терміново отримати українське громадянство.

Здобуття Україною винищувачів F-16 стане не просто подоланням останнього бар'єру у наданні нашій країні необхідної зброї. Незважаючи на перебільшувану ЗМІ ефективність західних літаків, здебільшого поставки машин означають початок глобального переозброєння ВПС України. Як тільки перші машини перетнуть український кордон, мова піде про надання Києву винищувачів, які б технічно перевершували російські аналоги і могли б ефективно протистояти ППО та РЕБ противника.