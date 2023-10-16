Україна прагне звільнити малі народи у Росії

22:52 15 жовтня Київ, Україна

Оскільки війна набула затяжного характеру, Київ розпочав активну кампанію із залучення на свій бік малих народів у Росії. Пригнічені багато років люди готові до того, щоб звільнитися від впливу Кремля.



Після вжитих кроків України щодо залучення на свій бік противників путінізму в РФ, як від Кремля, так і його противників були реакції. Найрадикальніші лідери неросійських угруповань бігли в Україну, рятуючись від репресій Кремля.. Ще більше людей борються разом із українською армією проти окупантів. Росія відреагувала посиленням дій щодо придушення неросійської ідентичності, які посилилися через непропорційне використання Кремлем неросійських як гарматне м'ясо на фронті.



Не дивно, що за роки, що минули відколи Росія розпочала війну проти України в 2014 році, багато українських політиків вимагали активізуватися за вербуванням противників Кремля на території агресора. Спочатку такі заклики були зосереджені на необхідності звернутися до етнічних українців, які мешкають у так званих "клинах" по всій Росії.. Ці зусилля викликали щиру стурбованість на найвищому рівні Кремля. Але починаючи з 2019 року, і особливо з 2022 року, агресора розширив свій підхід, включивши до нього звернення не лише до українців, а й до інших малих народів на своїй території, які можуть прагнути незалежності або принаймні можуть відчувати неприязнь до Кремля через відмову центру надати їм автономію.



Більшість цих зусиль була пов'язана з депутатами Верховної Ради та готовністю Києва приймати та співпрацювати з політичними емігрантами з неросійських регіонів. Особливу увагу було приділено тим, хто готовий сформувати батальйони для бойових дій разом із ЗСУ. Але у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський дозволив розпочати ширшу кампанію, назвавши Росію імперією зла та закликавши неросійських росіян прийти на допомогу Україні. Слова Зеленського надали можливість розширити дії українських чиновників.



Раніше цього року Україна почала проводити Тиждень поневолених народів, ще більше розпалюючи тривогу у Кремлі. Що ще важливіше цей крок дав право Верховній Раді створити спеціальну комісію для організації цієї роботи.. Нещодавно цей орган почав проводити конференції, присвячені поневоленим народам Росії та необхідності об'єднання цих народів з Україною, щоб принести їм свободу та незалежність.



У серпні 2023 року Верховна Рада створила спеціальну комісію з роботи з національними рухами нечисленних та корінних народів Росії. Комісія активно просуває свою справу на міжнародному рівні, стверджуючи, що світ стане безпечнішим, якщо російська колоніальна імперія буде зруйнована. До її складу входять 11 депутатів, і очолюють Ярослав Юрчишин від партії “Голос” та Марія Мезенцева від партії “Слуга народу”. На першому засіданні члени комісії вказали, що планують започаткувати свою діяльність на тому, що вже зробили Рада Європи та Організація з безпеки та співробітництва в Європі.



Останні десять днів показують, що відновлені зусилля України мали успіх. 3 жовтня у Києві пройшла конференція «Україна та національні рухи народів Російської Федерації: попутники чи союзники?». 10 жовтня українські офіційні особи організували другу конференцію "Перманентний геноцид як державна політика Росії". На обох були присутні спікери з неросійської діаспори України, а також офіційні українські особи.



Ці дії вже привертають увагу неросійських активістів у Росії. У минулому Ці дії вже привертають увагу неросійських активістів у Росії. У минулому Кремль лише засуджував такі дії періодичним запровадженням санкцій щодо тих, хто найактивніше працював у цьому напрямі. Тепер агресор спробував змусити неросійські республіки працювати з Кремлем проти заходів, спрямованих на просування самобутньої чи антикремлівської ідентичності. Два тижні тому Кремль зажадав від Казані відмовитись від згадок про просування татарської ідентичності в майбутньому, на що Казань погодилася. Це здавалося великою поразкою малих народів, поки не стало відомо, що хоча Казань говорила центру, що виконає ці вимоги, татарські чиновники чинили навпаки і планували продовжувати просувати власну ідентичність, над чим і працюють наші політики.



Київ планує продовжувати дії із залучення антикремлівських груп на території РФ. Очевидно, що ці зусилля повинні вплинути на те, щоб викорінити імперіалізм у Росії якнайшвидше. Без роботи з поневоленими малими народами в РФ, статус агресора ще довгі роки, якщо не десятиліття, залишиться в тісному зв'язку з назвою країни.