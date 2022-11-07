Україна сприяє зміцненню націоналізму серед малих народів росії

11:20 05 листопада Київ, Україна

Кремль вже давно стурбований спробами Києва зв'язатися з опозиціонерами всередині малих народів усередині росії та завербувати їх як союзників у своїй боротьбі проти путіна. В результаті це призвело до спроб рф вживати крайніх заходів.

Минулого тижня українська військова розвідка повідомила, що "спецслужби російської федерації готують кампанію з дискредитації національних рухів народів росії". Кремль повідомив, що ведеться робота серед малих народів рф з метою формування "національно-визвольних" рухів, що може загрожувати цілісності та державності рф і, ймовірно, призведе до можливого припинення існування рф.

З метою протистояти цьому, влада рф розробила кампанію, кампанія має дискредитувати лідерів національних рухів, розірвати їхні зв'язки з Україною та іншими зовнішніми силами.

«У рамках цих зусиль російські спецслужби намагатимуться переконати українців у тому, що їм не слід покладати жодних надій на націоналізм серед народів усередині росії. Крім того, кремль продемонструє українцям та Заходу загалом, що вони мають припинити спроби підтримувати цих людей у “захисті їхніх прав, мови та культури” та захисті принципу національного самовизначення”, - пишуть західні політологи.

Варто зазначити, що Україна вже досить давно веде переговори з представниками малих народів усередині росії, залучаючи на свій бік. Особливо зусилля Києва активізувалися за останні два місяці. «У зв'язку з цим кремль дуже стривожений з приводу українських зусиль у цьому напрямі», — пишуть політологи.

Після початку повномасштабного вторгнення росії Україна посилила підривну діяльність усередині рф, підтримуючи зв'язок з опозиційно налаштованими активістами малих народів у рф. Їм активно постачали інформацію, що малі народи рф перебувають під окупацією кремля.

«В результаті, в республіках росії, на південь і на схід від московської області, реакція була не тільки позитивною, а й наростаючою. Водночас кремль побачив для себе нову, серйозну проблему, яка в деяких колах знайшла побоювання початку громадянської війни, коли росія зазнає поразки на полях битви в Україні», — повідомляється у відповідних звітах.

Очевидно, що війна закінчиться лише в тому випадку, якщо режим, створений путіним, буде знищено.

«Перемога на полі бою в Україні сильно сприятиме досягненню цієї мети, проте не реалізує її повною мірою. "Останнє слово" буде за населенням росії. Етнічні росіяни зробили свій вибір, проявивши себе аморфно щодо подальшої долі своєї держави. Тому малі народи, яких налічується у рф понад 160 національностей, ймовірно, розірвуть росію на дрібні держави, здобувши незалежність», - пишуть західні фахівці.