Україна отримає $100 млн на відновлення Донбасу

14:17 07 листопада Київ, Україна

Прийнятий членами ТКГ План по Донбасу передбачає повне повернення територій до нормального життя, що потребує великих фінансових вливань. Як заявив нещодавно президент України Володимир Зеленський, країна отримає від Світового банку кредит в $100 млн для відновлення економіки і підприємництва на підконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей.

Зеленський також подякував за підтримку територіальної цілісності країни. "Ми зробимо все, щоб наші громадяни відчували себе в безпеці, а регіони ставали заможними", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що проведення місцевих виборів в ОРДЛО реальне, однак спочатку необхідно звільнити ці території від незаконних збройних формувань і створити безпечні умови.

Раніше віцепрем'єр Олексій Резніков повідомив, що Київ звернеться до міжнародних організацій з проханням відправити у ОРДЛО гуманітарні конвої із засобами захисту від коронавірусу.