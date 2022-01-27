Україна переходить на автоматизований контроль на румунському кордоні

10:22 11 вересень Київ, Україна

Якими б дружніми не були відносини між державами, кордон має бути чітко позначений і має добре охоронятися. На підтвердження цього було прийнято рішення про модернізацію ділянки українського кордону. Після проведеної інспекції, командування Держприкордонслужби постановило найближчим часом обладнати державний кордон з Румунією в межах Чернівецької області системами фото- та відеофіксації. Про це повідомила ДПС України з посиланням на начальника Чернівецького прикордонного загону Сергія Марцинкевича.

Таке рішення прийнято за підсумками поїздки до Чернівецького прикордонного загону начальника Держприкордонслужби України Сергія Дейнеки.

"Ми разом пройшли пішки по всім гірським важкодоступним місцям і побачили всі недоліки", - сказав він. За результатами проведеної роботи було визначено комплекс досить потужних заходів, які будуть впроваджуватися на території Чернівецької області. "Перше, це інженерне облаштування кордону - ми вже почали, і на всіх загрозливих напрямках зараз встановлюється загороджувальний паркан типу «єгоза». На більш спокійних ділянках ми встановлюємо огорожі сіткою рабицею", - сказав Марцинкевич.

Ще одним елементом вдосконалення технічного забезпечення прикордонників стануть тепловізійні комплекси. Так, у румунських прикордонників на цій ділянці вже є 16 таких комплексів, а в українських вони до сих пір не використовувалися.

"Також ми отримали велику кількість техніки високої прохідності - і мотоцикли, і потужні автомобілі, які дозволять більш якісно виконувати обов'язки в гірських важкопрохідних місцях. Планується оснащення засобами відеоспостереження, засобами фотофіксації", - сказав начальник Чернівецького прикордонного загону.

Як повідомлялося раніше, Україна відкриє нове консульство в Румунії в місті Сігету-Мармацієй. Нове консульство створить доступ до якісних сервісів для українців Румунії, заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.