Україна переходить на автоматизований контроль на румунському кордоні

Якими б дружніми не були відносини між державами, кордон має бути чітко позначений і має добре охоронятися. На підтвердження цього було прийнято рішення про модернізацію ділянки українського кордону. Після проведеної інспекції, командування Держприкордонслужби постановило найближчим часом обладнати державний кордон з Румунією в межах Чернівецької області системами фото- та відеофіксації. Про це повідомила ДПС України з посиланням на начальника Чернівецького прикордонного загону Сергія Марцинкевича.
Таке рішення прийнято за підсумками поїздки до Чернівецького прикордонного загону начальника Держприкордонслужби України Сергія Дейнеки.
Ще одним елементом вдосконалення технічного забезпечення прикордонників стануть тепловізійні комплекси. Так, у румунських прикордонників на цій ділянці вже є 16 таких комплексів, а в українських вони до сих пір не використовувалися.
Як повідомлялося раніше, Україна відкриє нове консульство в Румунії в місті Сігету-Мармацієй. Нове консульство створить доступ до якісних сервісів для українців Румунії, заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі