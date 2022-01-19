Україна нагадала російській владі про трагедію Беслана

12:10 04 вересень Київ, Україна

Під посольством Росії у Києві 3 вересня, в річницю подій в Беслані, відбулася акція під назвою "День військового безслав’я Росії та солідарності Кремля з тероризмом". Дійство містило відеопрезентацію та демонстрацію слайдів з фотографіями актів агресії РФ, починаючи з 1939 року в Польщі і до всіх випадків агресії в Україні та Сирії. Кадри презентації виводилися на екран, встановлений поруч, і на стіни посольства, супроводжувалися маршами УПА, піснями Макаревича та Сергія Файфури. На акції була присутня у великій кількості патріотично налаштована молодь та жителі сусідніх будинків.

Ініціатором акції під стінами посольства Російської Федерації виступило "Агентство розвитку демократії та інформаційних свобод".

"Наша мета - привернути увагу до того, що Росія перетворилася на терористичну державу, яка здійснює акти терору по всій земній кулі та формує атмосферу страху на власній території, в анексованому Криму та на Донбасі", - заявив організатор акції, засновник інформаційно-аналітичного видання "Матриця свободи" Юрій Федоренко.

Нагадаємо, 1 вересня 2004 року в північноосетинському місті Беслані прихильники Чеченської Республіки Ічкерія захопили в заручники 1128 учнів, їхніх батьків та вчителів школи № 1. Терористи зажадали від президента Росії Володимира Путіна негайно почати виведення військ з Чечні або подати у відставку, а всі заручники в знак підтримки цих вимог оголосили голодування. Але Путіним було прийнято інше рішення. 3 вересня російський спецназ почав штурм, в ході якого загинули 334 людини, з яких 186 дітей, і більше ніж 800 поранених.

Під час слідства було виявлено численні факти на користь версії, що ситуація із захопленням заручників в Беслані була спланованою операцією російських спецслужб, розрахованою на виправдання кривавих злодіянь російської армії в Чечні та як привід посилення бойових дій в республіці. Про це свідчать суперечливі дії уряду під час переговорів і штурму будівлі, а також неправдиве висвітлення журналістами кремлівського пулу, які дезінформували аудиторію про події.

Було відсутнє єдине керівництво та реальний штаб зі звільнення заручників, який би працював. Так, неузгоджені дії спецназу, рішення застосувати під час штурму танки та вогнемети, призвели до загибелі більшості заручників і десяти офіцерів групи «Альфа» та «Вимпел». У 2017 році Європейський суд з прав людини в Страсбурзі розглянув скарги, подані ініціативною групою "Матері Беслана" і ухвалив, що російська влада не впоралася з обов'язком запобігти можливій загрозі життю людей і не спланувала штурм 3 вересня 2004 року так, щоб мінімізувати загрозу життю заручників.

У цьому світлі особливим цинізмом виглядає рішення російської влади через рік після трагедії законодавчо закріпити 3 вересня як "День солідарності у боротьбі з тероризмом". Разом з тим, російська влада намагається не помічати цього «свята», ніяких особливих урочистостей не заплановано, а в річницю Беслана Володимир Путін летить не в Беслан, а в Монголію. Хвороблива реакція влади з приводу цієї річниці може говорити тільки про бажання скоріше забути провальну спецоперацію щодо провокування конфлікту на Кавказі.

Основною метою перформансу в Києві стало прагнення його організаторів і учасників донести до світової громадськості правду про події в Беслані та зробити все необхідне, щоб не допустити подібного в Україні.

Організатори акції планують повторити її в містах України, в яких є консульства РФ.