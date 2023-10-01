Україна вживає асиметричні заходи протидії агресору у Чорному морі

23:01 30 вересня Київ, Україна

Росія перетворила більшу частину Чорного моря на буферну зону проти західних держав і одночасно на платформу для проектування сили проти України. Діючи з здавалося б неприступних позицій у басейні Чорного моря окупанти використовують військово-повітряні сили для підтримки наземних угруповань своєї армії – по суті, розширюючи лівий фланг російської лінії фронту. Так само російський Чорноморський флот фактично здійснює повну військово-морську блокаду України, одночасно обмежуючи свободу судноплавства та торгівлі інших чорноморських країн.. Тому ЗСУ використовують креативний підхід для створення загрози військово-морським силам агресора, щоб знищувати, відкидати, не давати пускати ракети.



Не маючи великої кількості власного військово-морського флоту та маючи лише невеликі залишки військово-повітряних сил, Україна має використовувати асиметричні заходи протидії російській могутності, демонструючи за цих умов неймовірну креативність. Майже через 20 місяців після початку вторгнення Україна має стримані сили захисту від російських повітряних і ракетних ударів, що виходять з басейну Чорного моря, і стикається з Росією віч-на-віч у військово-морському протистоянні. Тому тактика України полягає у переслідуванні ворожого флоту; обмежити його свободу пересування, створюючи асиметричні загрози, і цим тримати його подалі від українських вод; та постійне скорочення розміру та рівня загрози флоту агресора.



Війна з використанням морських дронів стала основним методом асиметричного захисту України від Росії у басейні Чорного моря.. За останні місяці Україна провела кілька успішних атак із застосуванням дронів, використовуючи потужну виробничу базу безпілотних надводних кораблів для переслідування російського флоту. Нещодавно Україна додала до військово-морського компоненту повітряний вимір, багато в чому завдяки отриманню сучасних ракет повітряного базування.



Таким чином, за останні тижні оперативний темп зріс до максимальної інтенсивності:

23 серпня українські бомбардувальники Су-24 знищили російську систему ППО С-400 у районі Оленівки на півострові Тарханкут. Винищувачі, можливо, вперше застосували в бою британські крилаті ракети «Storm Shadow». Придушивши російську систему ППО, удари в стислі терміни розчистили шлях для атаки на головну військово-морську базу Росії в Севастополі;

11 вересня український спецназ відновив контроль над чотирма бездіяльними морськими нафтогазовими буровими платформами, розташованими між Одесою та Кримом;

12 та 13 вересня п'ять українських Су-24 завдали ракетного удару по Севастопольській військово-морській верфі ракетами «Storm Shadow». Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено підводний човен «Ростов-на-Дону» (клас «Кіло», озброєний ракетами «Калібр») та великий десантний корабель «Мінськ», які обидва перебували в сухому доці на ремонті. З десяти випущених ракет три подолали російську ППО та вразили свої цілі. Обидва кораблі, швидше за все, ніколи вже не повернуться до ладу.



Сильно пошкоджений підводний човен «Ростов-на-Дону» - один із чотирьох модернізованих човнів класу «Кіло» на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Вони безупинно запускають ракети «Калібр» великої дальності материковою частиною України. Київ поки що не має можливості атакувати занурені під воду підводні човни. Оскільки цей підводний човен лежав у сухому доці, Україна скористалася можливістю потопити його. Десантний корабель «Мінськ» став третім кораблем окупантів подібного типу, виведеним із ладу. Після останньої атаки на Севастополь російський флот передислокував три великі десантні кораблі, що залишилися, з Чорного в Азовське море.. Завдяки цим успіхам Україна продовжує чинити тиск:



13 і 14 вересня Міноборони Росії заявило, що її корвети «Василь Биков» та «Сергій Котів» зазнали нападу українських військово-морських безпілотників. "Василь Биків" розташовувався в районі Севастополя, а "Сергій Котів" - у південно-західній частині Чорного моря.



14 вересня український БПЛА «Сі Бебі» завдав удару та пошкодив корабель на повітряній подушці «Самум» - клас швидкохідних катерів, озброєних протикорабельними ракетами. З'явилися відео, на яких видно, що «Самум» пошкоджений і його необхідно відбуксирувати в порт. На озброєнні Чорноморського флоту Росії є лише дві одиниці цього;

Того ж дня внаслідок спільної операції СБУ та ВМС у районі Євпаторії було знищено систему ППО С-400. За повідомленнями, українські сили використовували сигнали безпілотних літальних апаратів, щоб ввести в оману систему, а протикорабельну ракету «Нептун», щоб знищити її; 20 вересня командування українського спецназу взяло на себе відповідальність за удари безпілотників по командному пункту ВМФ Росії у Верхньосадовому під Севастополем;



20 та 21 вересня українські БПЛА атакували кілька російських військових баз у Криму, зокрема Саки та Гвардійське;

22 вересня українські літаки Су-24 завдали ракетного удару по головному штабу Чорноморського флоту Росії у центрі Севастополя.. Зважаючи на все, в момент повітряної атаки в будівлі проходила міжвідомча нарада вищого керівництва.. За словами начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирила Буданова, внаслідок авіаудару загинули щонайменше дев'ять російських офіцерів і ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих - командувач російського угрупування військ у Запорізькій області генерал-полковник Олександр Романчук та командувач береговими військами Північного флоту генерал-лейтенант Олег Цеков. Також вдалося ліквідувати командувача ЧФ РФ Соколова.



Зусилля України призвели до очевидних результатів. Потенційна загроза висадки російського морського десанту на Одещині стала неможливою в найближчій перспективі. В даний час російські великі десантні кораблі використовуються як транспортні судна. Росія втратила контроль над північно-західною частиною Чорного моря. Через безпілотників та інші асиметричні засоби української оборони російські військові кораблі все частіше маневрують у північно-східній частині Чорного моря, ближче до власного узбережжя. Це зрушення стає ще більш вираженим після українських ракетних та безпілотних ударів Севастополем.

Проте зусилля України власними силами не знімуть військово-морську та комерційну блокаду Росії. Вони також не покладуть край війні Росії проти України на морському фронті, не кажучи вже про те, щоб компенсувати гегемонію Росії в басейні Чорного моря.. Лише повернення західних військово-морських країн НАТО до Чорного моря допоможе досягти цих цілей.