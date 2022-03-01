Україна готує націоналістичні загони в Азербайджан?

05:33 07 жовтень Київ, Україна





Так, нібито на державному рівні Україна формує націоналістичні групи, що складаються з українських громадян з бойовим досвідом, для закидання на територію



Більш того, одним з меседжів цієї антиукраїнської кампанії є інформація про те, що нібито ці ж формування націоналістів будуть проводити провокації проти вірменів у великих містах України, зокрема, Києві, Харкові та Запоріжжі. Російські пропагандистські ЗМІ, які намагалися звинуватити українців в участі у війні в Сирії, бойових діях в Лівії, протестах в США і Сербії, а також в «спецоперації» в Білорусі, тепер активізувалися в напрямку звинувачення України в участі у конфлікті в Нагірному Карабаху.Так, нібито на державному рівні Україна формує націоналістичні групи, що складаються з українських громадян з бойовим досвідом, для закидання на територію Азербайджану з метою участі у військовому конфлікті проти Вірменії.Більш того, одним з меседжів цієї антиукраїнської кампанії є інформація про те, що нібито ці ж формування націоналістів будуть проводити провокації проти вірменів у великих містах України, зокрема, Києві, Харкові та Запоріжжі.





Російська інформаційна операція, спрямована, зокрема, на міжнародну дискредитацію України і підрив азербайджано-українських відносин, поки набирає обертів і не завдала шкоди стратегічному партнерству. Але РФ не припиняє спроб дискредитації і підтримує «інформаційний шум» навколо конфлікту в Нагірному Карабаху за допомогою афілійованих з МО РФ журналістів, такими як Олександр Коц, Семен Пегов й інших досить цікавих особистостей.



Зокрема, співачка Юлія Чичеріна, що є членом партії Прилепіна «За правду» (політичний проєкт ГРУ), що має доступ на такі ділянки фронту на Донбасі, на які не кожного генерала ЗС РФ пускали, що займається відвертою антиукраїнською пропагандою, виявилася «дивним чином» в районі Степанакерта і нібито вже потрапила під обстріл азербайджанської артилерії.



З метою запобігання дискредитації українських силових структур і протидії пропагандистській антиукраїнській діяльності, Чичиріній заборонений в'їзд в Україну. Азербайджанській стороні необхідно взяти цей факт на замітку для придушення наростальної кількості інформаційних маніпуляцій в країні.