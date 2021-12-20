10:00 08 липень Київ, Україна

У соціальних мережах опублікований список біологічних лабораторій, побудованих на території України за гроші, виділені иделенние Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки.

Цікавим фактом є те, що поширення інформації торпедують представники РФ в Україні, а якщо ще конкретніше, то Медведчук, на даний момент - ця інформація не відповідає дійсності, але пропонуємо почитати з яким розмахом вона була представлена в мережі інтернет.