Україна: Де знаходяться биолаборатории, побудовані за гроші Міноборони США

1) Інститут ветеринарної медицини - побудований в квітні 2013 року. Розташовується за адресою: м Київ, вул. Донецька, 30.
Донор: Міністерство оборони США;
Бенефіціар: Національна академія наук України;
Підрядники: американська інженерна компанія Black & Veatch.
Українські підрядні організації: ТОВ «Проектно-технічний центр» (дизайнер) і компанія «Медіамакс» (будівельні роботи та постачання обладнання);
Вартість проекту: 2 млн. 109 тис. 375 дол. (Проект і будівництво: 1 млн. 217 тис. 164 дол, обладнання та меблі: 762 тис. 134 дол).
2) Лабораторія на базі Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України - розташовується за адресою: м Київ, вул. Ярославська, 41
3) Центральна референс-лабораторія Українського науково-дослідного протичумного інституту - лабораторія була побудована у вересні 2009 року. Розташовується за адресою: м Одеса, вул. Церковна, 2/4.
Донор: Міністерство оборони США;
Бенефіціар: Міністерство охорони здоров'я України;
Підрядники: американська інженерна компанія Black & Veatch;
Українські підрядні організації: Одеса Invest (конструктор) і компанія «Макрохім» (будівництво та обладнання харчування);
Вартість проекту: всього: 3 млн. 492 тис. 551 дол (проект і будівництво: 613 тис. 477 дол, обладнання та меблі: 2 млн. 059 тис. 014 дол).
4) Вінницька діагностична лабораторія - побудована в серпні 2010 року. Розташовується за адресою: м. Вінниця, вул. Малиновського, 11.
Донор: Міністерство оборони США;
Бенефіціар: Міністерство охорони здоров'я України;
Підрядники: американська інженерна компанія Black & Veatch;
Українські підрядні організації: Вінницький інститут дизайну (дизайн), компанія «RK-Центр» (будівельні роботи) і компанія, «Біолабтех» (поставка обладнання);
Вартість проекту: 1 млн. 504 тис. 840 дол (проект і будівництво: 1 млн. 106 тис. 610 дол, обладнання та меблі: 398 тис. 230 дол.
5) Закарпатська діагностична лабораторія - побудована в липні 2011 року. Розташовується за адресою: м.Ужгород, вул. Собранецька, 96.
Донор: Міністерство оборони США;
Бенефіціар: Міністерство охорони здоров'я України;
Підрядники: американська інженерна компанія Black & Veatch;
Українські підрядні організації: «Екзотика» ЛТД- Ужгород (дизайн), компанія «RK-Центр» (будівельні роботи) і компанія «Медіамакс» (поставка обладнання);
Вартість проекту: 1 млн. 920 тис. 432 дол. (Проект і будівництво: 1 млн. 516 тис. 354 дол, обладнання та меблі: 404 тис. 078 дол).
6) Дніпропетровська діагностична лабораторія - побудована в жовтні 2011 року. Розташовується за адресою: м Дніпро, вул. Шмідта, 26, вул. Філософська, 39А.
Донор: Міністерство оборони США;
Бенефіціар: Міністерство охорони здоров'я України;
Підрядники: американська інженерна компанія Black & Veatch;
Українські підрядні організації: ТОВ «Домус- Проект», (дизайн), компанія «RK-Центр» (будівельні роботи) і компанія «Медіамакс» (поставка обладнання);
Вартість проекту: 1 млн. 935 тис. 557 дол (проект і будівництво: 1 млн. 531 тис. 479 дол, обладнання та меблі: 404 тис. 078 дол).
7) Дніпропетровська державна регіональна лабораторія ветеринарної медицини - побудована в квітні 2013 року. Розташовується за адресою: м Дніпро, пр. Кірова 48.
Донор: Агентство по зниженню загроз Міністерства оборони США (DTRA);
Бенефіціар: Державний комітет ветеринарної медицини України (зараз Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України);
Підрядники: американська інженерна компанія Black & Veatch;
Українські підрядні організації: Проектно-технічний центр (проектування) і «Медіамакс» (будівельні роботи та постачання обладнання);
Вартість проекту: 1 млн. 810 тис. 547 дол (проект і будівництво: 1 млн. 298 тис. 805 дол, обладнання та меблі: 511 тис. 742 дол).
8) Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України - побудований в квітня 2013 року. Розташовується за адресою: м.Львів, вул. Зелена, 12.
Донор: Міністерство оборони США;
Бенефіціар: Міністерство охорони здоров'я України;
Підрядники: американська інженерна компанія Black & Veatch;
Українські підрядні організації: Львівський проектний інститут (проектування), компанія «РК-Центр» (будівельні роботи) і компанія «Біолабтех» (поставка обладнання);
Вартість проекту: 1 млн. 530 тис. 205 дол. (Проект і будівництво: 1 млн. 061 тис. 357 дол., Обладнання та меблі: 468 тис. 848 дол).
9) Львівська Державна регіональна лабораторія ветеринарної медицини - побудована в грудні 2012 року. Розташовується за адресою: м.Львів, вул.Промислова, 7.
Донор: Міністерства оборони США;
Бенефіціар: Державний комітет ветеринарної медицини України (зараз Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України);
Підрядники: американська інженерна компанія Black & Veatch;
Українські підрядні організації: Project Development Center (дизайнер), компанія «Медіамакс» (будівельні роботи та постачання обладнання);
Вартість проекту: 1 млн. 734 тис. 971 дол. (Проект і будівництво: 1 млн. 253 тис. 803 дол., Обладнання та меблі: 481 тис. 168 дол.).
10) Львівська діагностична лабораторія - побудована в грудні 2012 року. Розташовується за адресою: м. Львів, вул. Крупьярская, 27.
Донор: Міністерства оборони США;
Бенефіціар: Міністерство охорони здоров'я України;
Підрядники: американська інженерна компанія Black & Veatch;
Українські підрядні організації: Львівський проектний інститут (проектування), компанія «РК-Центр» (будівельні роботи) і «Медіамакс» (поставка обладнання).
Вартість проекту: 1 млн. 927 тис. 158 дол. (Проект і будівництво: 1 млн. 523 тис. 080 дол., Обладнання та меблі: 404 тис. 078 дол.).
11) Центральна референс-лабораторія інфекційних хвороб тварин - побудована імовірно в вересні 2013 року. Розташовується за адресою: Харківська обл., М. Мерефа, р-н Шелкостанція.
Донор: Міністерство оборони США;
Бенефіціар: Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини;
Вартість: приблизно 15 млн дол.
12) Лабораторія на базі Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини - побудована в грудні 2012 року. Розташовується за адресою: м Харків, район Помірки, вул. Пушкінська, 83.
Донор: Міністерство оборони США;
Бенефіціар: Міністерство охорони здоров'я України;
Підрядники: американська інженерна компанія Black & Veatch;
Українські підрядні організації: «Техно Проект» (дизайнер) і компанія «Макрохім» (будівництво та поставка обладнання);
Вартість: 1 млн. 638 тис. 375 дол. (Проект і будівництво: 1 млн. 195 тис. 398 дол., Обладнання та меблі: 442 тис. 977 дол.).
13) Тернопільська діагностична лабораторія - побудована в грудні 2012 року. Розташовується за адресою: м.Тернопіль, вул. Федьковича, 13.
Донор: Міністерство оборони США;
Бенефіціар: Міністерство охорони здоров'я України;
Підрядники: американська інженерна компанія Black & Veatch;
Українські підрядні організації: «Технопроект» (дизайн) і компанія «Макрохім» (будівельні роботи та постачання обладнання);
Вартість: 1 млн. 755 тис. 786 дол. (Проект і будівництво: 1 млн. 312 тис. 810 дол., Обладнання та меблі: 442 тис. 976 дол.).
14) Херсонська діагностична лабораторія - побудована в грудні 2012 року. Розташовується за адресою: м Херсон, вул. Уварова, 3.
Донор: Міністерство оборони США;
Бенефіціар: Міністерство охорони здоров'я України;
Підрядники: американська інженерна компанія Black & Veatch;
Українські підрядні організації: «Технопроект» (дизайн) і компанія «Макрохім»;
Вартість: 1 млн. 728 тис. 822 дол. (Проект і будівництво: 1 млн. 285 тис. 845 дол., Обладнання та меблі: 442 тис. 977 дол.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі