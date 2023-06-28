Україна ще не починала масштабного наступу

16:39 28 червня Київ, Україна

На початку цього місяця сили ЗСУ розпочали наступальні дії на різних ділянках фронту. Попри очікування більшості обивателів, українські захисники не просуваються зі швидкістю блискавки. Досвід харківського та херсонського наступів дає неправдиві уявлення про нинішні реалії бойових дій.

Часом можна зустріти дивні коментарі в мережі, на кшталт - "взяли 3 села і радіють", "у них все є, а вони нічого не можуть" та інше. Думки обивателів були зрозумілі, якби вони звучали від росіян. Проте такі коментарі трапляються на українських ресурсах. Очевидно, дивані війська досі “краще” розбираються у військовій тактиці та знають весь план військового командування України, що дозволяють собі такі випади.

Насамперед, варто зазначити, що подібно до того, як розвивалася деокупація Харківської області та Херсона, майбутній наступ навряд чи пройде. Тоді ЗСУ вдалося прорвати лінію оборони противника, який не очікував контрнаступу, вийти на оперативний простір і просуватися далі до тилу окупантів. Зараз, як західні, так і українські експерти, і військові відзначають безпрецедентні за мірками нинішньої війни зміцнення росіян по всій лінії фронту. І це не одна лінія оборони, а дві-три, із залізобетонними укріпленнями, мінними полями, протитанковими ровами, авіацією та артилерією. Для прикладу, варто згадати, коли сили противника, що кратно перевершували, кілька місяців не могли взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ, де ЗСУ обладнали подібні лінії оборони ще з 2014 року.

Крім того, важливим фактором є перевага авіації агресора. Українським захисникам вдалося досягти паритету в броньованій техніці та артилерії лише нещодавно шляхом отримання західної допомоги та систематичного знищення аналогічних систем ворога. На жаль, переваги в повітрі поки що досягти не вдалося, і це в реаліях наступальної операції є серйозним викликом.. З початку червня штурмовики та винищувачі окупантів активізувалися вздовж лінії фронту, при цьому не перетинаючи її. До речі, більшість втрат ЗСУ зазнають саме від авіації росіян. За деякими даними, Україна має отримати багатоцільові винищувачі F -16 вже до кінця 2023 року, проте очевидно, що в реаліях наступу ЗСУ так і залишаться без підтримки повітря. Це означає, що українське військове командування прорахувало цей момент і не наражає вкотре на небезпеку наступальні групи.

Що стосується сил наступу, то за даними Reuters , Україна задіяла всього 3 з 12 бригад. Характер наступальних дій може говорити відразу про кілька варіантів розвитку подій. ЗСУ можуть виманювати резерви противника на одному або кількох напрямках, проводити розвідку боєм, виявлення слабких місць в обороні, виявляти позиції артилерії ворога, створювати видимість наступу, для дезорієнтації окупантів. Насамперед, необхідно розуміти, що ЗСУ не кидатимуть у бій на укріплені позиції людей і влаштовуватимуть “м'ясні штурми”, як це робить агресор, за радянськими аналогами.

План наступу розроблявся протягом кількох місяців за участю військових генералів країн-партнерів. Немає жодних причин сумніватися у тому, що ЗСУ не досягають поставленої мети. Деокупація деяких населених пунктів зараз може відіграти значну роль у майбутньому, оскільки, наприклад, українські захисники змогли зайняти потрібну їм висоту.. Також не варто звертати увагу і, тим більше, довіряти російським та проросійським ЗМІ. Цього разу український наступ триватиме не день і не два, і навіть не тиждень, з оперативними паузами за кілька днів, щоб зрештою досягти поставленої мети.