Погрози Путіна на Федеральних зборах для всього світу

21:52 27 квітень Київ, Україна

21 квітня пройшли Федеральні збори в Росії, на яких Путін виступив з новими обіцянками для росіян і погрозами для зарубіжних країн.

Промова Путіна була, як завжди, довгою. Володимир Володимирович пообіцяв щедрі виплати росіянам. Також звучали обіцянки про повернення до половини суми витрачених коштів на відпочинок росіян в цьому році, за умови, що люди будуть подорожувати в Росії.

Варто відзначити, що восени 2021 року в Росії повинні пройти парламентські вибори. Ймовірно, що саме з цією подією пов'язані щедрі обіцянки президента.

Багато було сказано і про те, що Росія ще не перемогла COVID-19. Через це в країні сильно страждає економіка. Він закликав росіян вакцинуватися і дотримуватися правил перебування в суспільстві. При цьому більше половини присутніх людей не дотримувалися дистанції і не наділи маски. Хоча це може пояснюватися тим, що всі присутні в залі отримали вакцину від коронавірусу.

Не забув Путін і про зовнішню політику. "Ми хочемо мати добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування. Але ми бачимо, що відбувається в реальному житті. Як я вже сказав, чіпляють Росію то тут, то там без жодних причин. І, звичайно, навколо них відразу ж, як навколо Шерхана, крутяться всякі дрібні табакі. Все як у Кіплінга. Підвивають для того, щоб задобрити свого суверена", - заявив глава РФ.

Крім чергового інфантильного порівняння, Путін також пригрозив, щоб інші країни не перетинали "червону межу". Де саме цей ефемерний бар'єр знаходиться, в Кремлі будуть вирішувати самостійно для кожного окремого випадку. За його словами, у Москви "добрі наміри" і будь-які випади в її бік безпідставні. "Організатори будь-яких провокацій пошкодують так, як давно вже ні про що не шкодували", - додав президент РФ. Він також підкреслив, що озброєння Росії стає дедалі більше і модернізується.

Протягом усього виступу було помітно, що Володимир Володимирович читає текст ледь не вперше, постійно переривається і покашлює. Часом на обличчі читалося, ніби він сам дивується з того, що йому написали спічрайтери. У будь-якому випадку виступ президента РФ - не більше ніж черговий політичний хід перед майбутніми виборами, а самі промови все більше схожі на промови Володимира Вольфовича Жириновського.