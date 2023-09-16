08:04 14 вересня Київ, Україна





Виступаючи за глобальне знищення, що говорять голови на кшталт Соловйова, зображують Росію жертвою: нацією з "шляхетною, але боязкою вдачею", яка, мабуть, нездатна вжити навіть найнеобхідніших заходів для самооборони. Ця пропаганда створює наратив, у якому Пропагандистські крики щодо застосування ядерної зброї вже стали нормою і спокійно сприймаються як z-аудиторією, так і за межами РФ. Нескінченні обіцянки у стилі “весь світ у потерть”, без фактичного виконання обіцяного, навішують на путіністів ярлики клоунів. Однак відмовитися від ядерного шантажу зграя злочинців уже не може.Виступаючи за глобальне знищення, що говорять голови на кшталт Соловйова, зображують Росію жертвою: нацією з "шляхетною, але боязкою вдачею", яка, мабуть, нездатна вжити навіть найнеобхідніших заходів для самооборони. Ця пропаганда створює наратив, у якому Кремль стикається зі “зловіщою загрозою”, яку можна зупинити лише безальтернативним ядерним ударом.



З одного боку, пропагандисти спонукають свою аудиторію визнати неминучість ядерної війни та потенційну необхідність тактичного удару для виживання. З іншого боку, це породжує невдоволення кремлівською владою, зображуючи їх слабкими, беззахисними та нездатними захистити своє населення, після розв'язаної Путіним війни.

Аналогічна динаміка спостерігалася в період з 2018 до 2020 року, коли рейтинги президента диктатора неухильно знижувалися. На початку 2019 року лише 33% респондентів опитування висловили довіру Путіну. До кінця травня підтримка бункерного впала до 31,7%. Згодом під час піку пандемії довіра до Путіна досягла історичного мінімуму, впавши до 23%.



Офіційно це зниження пов'язано з непопулярними пенсійними реформами Путіна. Однак, хоча це може бути однією з причин, невдоволення громадськості виходить за межі соціальних проблем. Влітку 2021 року російські соціологи визначили компоненти зростаючих імперсько-консервативних настроїв, включаючи прагнення сильного лідера, відновлення національного порядку та військової перемоги. Ця тенденція була з різким зростанням популярності диктатора Сталіна. Висловлювалося думка, що "імперський запит населення задовольнявся у сфері ЗМІ, а не в реальному житті". Простіше кажучи, зниження популярності Путіна серед російського населення багато в чому пов'язане з його нездатністю протистояти тій загрозі, яку він сам створив, з метою підвищення рейтингу.



Це явище є причиною початкового сплеску підтримки війни серед більшості росіян. Під впливом пропаганди усвідомлення “західної загрози” поступово зростало, досягнувши кульмінації у відчутті полегшення серед росіян на початку вторгнення. Багато хто вважав, що “загрозу буде усунено”, що зрештою спонукало Путіна розіграти карту “сильного лідера”.



Сьогодні диктатор знову опинився в тій же небезпечній ситуації, що й у минулому, коли початок повномасштабного вторгнення був єдиним засобом підтримати його популярність, що стрімко падає.. Хоча нового зниження рейтингів ще не спостерігалося, навіть вічні прихильники Кремля визнають, що побоювання серед росіян зростають. Їх спостереження показують, що сьогоднішній стан суспільства тяжить до зневіри або безнадійності.



Ще одним наслідком російської ядерної істерії можуть стати труднощі із проведенням нової хвилі мобілізації, причому перспективи такої кампанії вже прогнозуються невизначеними. Голови, що говорять, вивергають пропаганду, постійно повторюють, що завдання ядерного удару по противникам може врятувати життя російських солдатів.. Натомість рішення перекинути росіян на передову може посилити невдоволення серед населення.



Проте використання ядерної зброї досі залишається предметом дискусій навіть серед радикальних прихильників війни в РФ. Поки пропагандисти безрезультатно намагаються переконати у безальтернативності використання зброї масової поразки населення, довіра до Путіна падає. Він і його оточення, зокрема військове, чудово розуміють наслідки такого кроку, а тому ніколи не розігруватимуть цю карту, чим ще більше дискредитують себе в особі населення, що створює додаткові ризики на майбутніх виборах президента РФ.