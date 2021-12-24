Чи загрожують НЛО національної безпеки США - Пентагон

Наскільки серйозно треба ставитися до теорії існування НЛО, кожен вирішує сам. Найбільш широко ця тема захопила Сполучені Штати. Досить згадати американські фільми про прибульців з Космосу, літаючі тарілки в пустелі Невада і зниклих кораблях в океані. Але уряд США вирішило підійти до питання з усією серйозністю, адже, якщо НЛО реальні, то вони можуть нести загрозу національній безпеці Штатів. Тому, як стало відомо із заяви Пентагона, в Міністерстві оборони США підтвердили створення групи для розслідування повідомлень про НЛО.

"Міністерство оборони створює робочу групу по НЛО, щоб поліпшити розуміння і отримати уявлення щодо природи і походження невпізнаних літаючих об'єктів. Місія робочої групи полягає у виявленні, аналізі та складанні каталогів НЛО, які потенційно можуть становити загрозу національній безпеці США ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, декількома днями раніше телекомпанія CNN з посиланням на співробітників військового відомства країни повідомляла, що Пентагон знаходиться в процесі формування такої цільової групи. Займатися проект буде перший заступник міністра оборони США Девід Норквіст.

У червні президент США Дональд Трамп пообіцяв подумати над питанням зняття грифа секретності з матеріалів про непізнані літаючі об'єкти і так званому розвельський інцидент, який стався 4 липня 1947 року. На ранчо поблизу Розвелла (штат Нью-Мексико) розбилася повітряна куля, що використовувався для реєстрації звукових хвиль від радянських ядерних випробувань в рамках секретного проекту ВВС США Могул. Військові приховали походження уламків, що породило безліч конспірологічних теорій, широко розтиражованих місцевими, а потім і національними ЗМІ, про неземне походження розбився невпізнаного об'єкта.

В кінці квітня Пентагон опублікував відеозаписи ВМС США, де, як зазначалося в повідомленні для преси, відображені "повітряні явища", які були охарактеризовані як непізнані. Йдеться про кадрах, знятих екіпажами американських бойових літаків в листопаді 2004 року і січні 2015 року. Як говорилося в повідомленні, ролики потрапили в інтернет ще в 2007 і 2017 році, але тоді свого дозволу на їх оприлюднення Міноборони не давало, хоча автентичність записів ВМС США згодом визнали.