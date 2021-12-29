Загрозлива ситуація на Алчевському меткомбінаті

21:28 21 квітень Київ, Україна

Ситуація на Алчевському меткомбінаті, розташованому на тимчасово окупованій території Луганської області, стає загрозливою.



Лютневі страйки ні до чого не привели. Більш того, якщо раніше відсотки із заробітної плати поступово зменшували, то минулого тижня робочим взагалі не виплатили відсотки по заробітній платі.



Спочатку робітники планували приїхати 12 травня на так званий «день республіки» в непідконтрольний Україні Луганськ і влаштувати пікет перед «адміністрацією глави» з різними плакатами, залучаючи до висвітлення заходу місцевих блогерів.



Але, як стало відомо з перевірених джерел, страйк доменників і укладачів доменного району (працівники ЖДЦ, люди, які виконують маневри на тепловозах) стартував вже сьогодні.



Ймовірно, робочі АМК, розуміючи, що по-іншому виплат заробітних плат не добитися, не стали чекати «репресій від МДБ», а в черговий раз вийшли з протестом, сподіваючись, що цього разу будуть почуті громадськістю.