Загроза з Криму: Росія продовжує мілітаризацію півострова

23:55 11 квітень Київ, Україна

За останніми даними, з найближчих областей РФ були перекинуті 10 вертольотів на півострів Крим, а також 2 підводні човни: «Колпіно» і «Великий Новгород». Уздовж усього кордону України Росія розмістила 28 батальйонів тактичних груп, ще близько 25 груп на підході. За запевненням Кремля, перекидання війська необхідне для проведення навчань.

На навчаннях Росія піднімала авіацію, виводила субмарини, а з Новоросійська перекидала в Крим десантників.

Два роки тому ООН закликала Росію вивести свої війська з Криму. У Москві ж відповіли, що будуть робити на півострові все заради власної безпеки.

Росія модернізувала підводний човен радянського зразка 70-их - 80-их років. Тепер вони можуть нести на своєму борту ракети системи «Калібр», які здатні переносити ядерну боєголовку і можуть вражати ціль на відстані до 2500 кілометрів. "Ці підводні човни є новітніми і вони загрожують безпеці не тільки України, а навіть Європи і Середземного моря", - заявив заступник директора центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Михайло Самусь.

Спочатку в Росії заявляли, що навчання проводяться з оборонною метою, але по факту, війська проводили саме наступальні маневри. Їхні десантники відпрацьовували висадку на берег. Максим Скибицький, представник Головного управління розвідки МО України, стверджує, що російські навчання - це демонстрація того, як війська повинні проводити наступ в разі ескалації конфлікту.

Леонід Кравчук, перший президент України, говорить, що Росія перетворює Крим на військову базу, для демонстрації своєї сили НАТО. Оскільки басейн Чорного моря - це вихід в Середземне море і прямий морський шлях до Європи. Також в Кремлі очікують нападу США на півострів Крим.

Українські війська також провели навчання і готові до можливого наступу російських військ.