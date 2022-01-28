Чи вдасться Путіну та Лукашенку отримати схвалення білоруського народу

10:26 28 січень Київ, Україна

Якщо Росію вже можна давно порівнювати з купкою людей із так званого кооперативу «Озеро», які її окупували, то Білорусь ще зарано. Можливо, за звичкою, якийсь час її ще можна називати «Білорусь», а не «Білорусія», яку з неї намагався зробити Лукашенко, але про стокгольмський синдром говорити ще не можна. У РФ вже давно населення, яке поневолено режимом, повністю цей режим виправдовує, і готове стати під рушницю на його захист.

Все, що треба було зробити Росії, - це відштовхнути Григоровича від Заходу. Та краще так, щоб дороги назад у нього не було. Завдання нескладне, беручи до уваги його амбіції. Демократичні країни вважають вибори Лукашенка нелегітимними.

Фальсифікація виборів робить його нелегітимним в очах демократичних країн, а після жорстокого придушення протестів та репресій у нього не залишається іншого шляху, як інтеграція з Росією. З цього часу Лукашенко стає абсолютно безпечним для Путіна і абсолютно керованим Москвою.

Здобувши головний приз (Лукашенка), природно, Москва хоче отримати і все інше – народ. Здійснивши теракт на території Білорусі та звинувативши в цьому Україну, можна вбити одразу трьох зайців. Роздратувати білорусів на українців, отримати привід до війни, і розпочати Хрестовий похід в Україну разом із Збройними силами Білорусі.

Розміщення російських військ і техніки в Білорусі є небезпечним кроком для України, для Заходу, але зрештою для Росії. Якщо Путін використовує цю державу для вторгнення в Україну з півночі, навіть погрожуючи Києву, звинувачення будуть величезними. Росія не виграє цієї боротьби – українці готові чинити опір, а міжнародне співтовариство готове задавити Росію санкціями та штрафами. Маріонетка вже зіграла, проте Росія ще має час піти.