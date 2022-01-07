Вчителі та лікарі - піддослідні кролики для випробування нової російської вакцини

"Чому в усьому світі говорять, що раніше січня наступного року не ясно, робочий препарат чи ні? Тому що об'єктивно мінімум три місяці повинні йти випробування третьої фази. Як ви виявите - заражаються і хворіють люди після цього щеплення чи ні? Вони ж не хворіють відразу, вони не понесуться спеціально заражатися! що стосується російської державної реєстрації вакцини, то вона, по всій видимості не спрямована на захист населення від епідемії, а являється примим доказом того, що Росія як зазвичай хоче "випередити весь світ, не дивлячись на ризики і здоров'я власних громадян "