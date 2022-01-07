Вчителі та лікарі - піддослідні кролики для випробування нової російської вакцини

Наступного тижня в Росії стартує вакцинація від коронавируса.
Першими прищеплять лікарів і вчителів - вони в силу професії частіше стикаються з інфекцією. Росія - перша країна, в якій офіційно зареєстрована вакцина від коронавируса, розроблена в Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені Гамалії.
Препарат «Супутник V» створений і випробуваний в рекордно короткі терміни.
Однак у вчених і раніше багато питань з приводу ефективності та безпеки російської вакцини. Чи варто робити щеплення і чи безпечна вакцина? На це питання відповів мікробіолог Сергій Нетьоса:
"За всіма правилами вакцина до масового використання повинна пройти як мінімум три фази клінічних випробувань. Перша - на безпеку. Друга - знову ж на безпеку, але вже розширена, з вивченням імунітету і, головне, з підбором доз препарату. Під час першої фази теж трохи вивчають імунітет, але тут різниця принципова в числі добровольцев.В перший раз мова йде про десятки, другий раз - про сотні. А третя фаза - це вже епідеміологічний досвід, в якому беруть участь десятки тисяч добровольців з груп підвищеного ризику заразитися тим захворюванням, проти якого спрямована вакцина. Добровольців ділять на групи. Одних прищеплюють вакциною, інші отримують пустушку. При цьому ніхто не знає, чим вони щеплені. Це обов'язкова умова, інакше не буде неупередженості. А потім через якийсь час дивляться, скільки людей захворіло з кожної групи, відстежують параметри імунітету, побічні реакції та можливі ускладнення ".
Першими прищеплять лікарів і вчителів - вони в силу професії частіше стикаються з інфекцією. Росія - перша країна, в якій офіційно зареєстрована вакцина від коронавируса, розроблена в Національному дослідницькому центрі епідеміології та мікробіології імені Гамалії.
Препарат «Супутник V» створений і випробуваний в рекордно короткі терміни.
Однак у вчених і раніше багато питань з приводу ефективності та безпеки російської вакцини. Чи варто робити щеплення і чи безпечна вакцина? На це питання відповів мікробіолог Сергій Нетьоса:
"За всіма правилами вакцина до масового використання повинна пройти як мінімум три фази клінічних випробувань. Перша - на безпеку. Друга - знову ж на безпеку, але вже розширена, з вивченням імунітету і, головне, з підбором доз препарату. Під час першої фази теж трохи вивчають імунітет, але тут різниця принципова в числі добровольцев.В перший раз мова йде про десятки, другий раз - про сотні. А третя фаза - це вже епідеміологічний досвід, в якому беруть участь десятки тисяч добровольців з груп підвищеного ризику заразитися тим захворюванням, проти якого спрямована вакцина. Добровольців ділять на групи. Одних прищеплюють вакциною, інші отримують пустушку. При цьому ніхто не знає, чим вони щеплені. Це обов'язкова умова, інакше не буде неупередженості. А потім через якийсь час дивляться, скільки людей захворіло з кожної групи, відстежують параметри імунітету, побічні реакції та можливі ускладнення ".
"Чому в усьому світі говорять, що раніше січня наступного року не ясно, робочий препарат чи ні? Тому що об'єктивно мінімум три місяці повинні йти випробування третьої фази. Як ви виявите - заражаються і хворіють люди після цього щеплення чи ні? Вони ж не хворіють відразу, вони не понесуться спеціально заражатися! що стосується російської державної реєстрації вакцини, то вона, по всій видимості не спрямована на захист населення від епідемії, а являється примим доказом того, що Росія як зазвичай хоче "випередити весь світ, не дивлячись на ризики і здоров'я власних громадян "
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