Навчання в Білорусії проходять під егідою "Готуємось до війни"

13:47 04 лютий Київ, Україна

Російсько-білоруські великомасштабні військові навчання «Союзна рішучість-2022» є важливим аспектом військового планування Кремля проти України. Повідомляється, що маневри , заплановані на 10-20 лютого, пройдуть у західних та південних прикордонних районах Білорусії, що стане найбільшим розгортанням Збройних сил Росії у цій країні після розпаду Радянського Союзу у 1991 році.



«Союзна рішучість-2022» відбувається у контексті безпрецедентного нарощування військової могутності Росії поблизу кордонів України. До складу сил, що розгортаються , входять підрозділи Східного військового округу Росії. Їхня присутність там фактично розширює оточення України і посилає стратегічний сигнал НАТО триматися подалі від конфлікту, що насувається.

Після кількох дипломатичних зустрічей між Росією і західними партнерами російські сили прямують на спільні військові навчання в Білорусії. По суті, це перевірка бойової готовності та передислокація, які мають бути завершені до 9 лютого.

Кремлем зустрічі ще не були визначені : “ Як ви запропонували, ми проведемо навчання на початку року: військові погодяться на це у березні, лютому - я не знаю, коли вони погодяться ” . Таким чином часові рамки «Союзної рішучості-2022», мабуть, були остаточно визначені приблизно в середині січня, що може відображати зрушення у графіку військового планування Росії.



Якщо терміни проведення широкомасштабних військових навчань були визначені наприкінці минулого року й були визначені зовсім недавно, то сам масштаб російського розгортання демонструє задіяні логістичні зусилля - як переміщення техніки, устаткування й систем озброєння, так і особового складу. У ньому брали участь батальйонні тактичні групи (БТГ) Сухопутних військ Східного військового округу, Повітряно-десантні війська (ПДВ) та Повітряно-космічні сили (ПКС), сформовані з інших ВО. Масштаби розгортання російських військ перевищують чисельність військових, спрямованих до Білорусії на попередні навчання «Захід-2021». В них задіяно до 200 транспортних поїздів і це перше застосування таких засобів Східного військового округу в РБ. Серед заявлених цілей навчань – “ перевірка регіональної системи ППО Союзної держави з використанням десятка російських багатоцільових винищувачів Су-35, зенітних ракетно-артилерійських комплексів «Панцир-С 1 » та двох дивізіонів надводних комплексів С-400, зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), передислокованих на територію Білорусії ” . С-400 буде перекинуто з Хабаровського краю. Підрозділи ЗРК С-300 В перекинуто до Брянська , неподалік білорусько-українського кордону: вони можуть протистояти українським тактичним балістичним ракетам «Точка-У». Проте у висвітленнізустрічі президента Володимира Путіна та Олександра Лукашенка у грудні 2021 року явно стверджується, що ініціатива проведення подальших спільних військових навчань на території Білорусії виходила від Мінська. Більше того, формулювання публічної відповіді Путіна Лукашенку, розшифроване на сайті Кремля, вказує на те, що терміни проведення навчань тодіне були визначеніЯк ви запропонували, минавчання на початку року: військові погодяться на це у березні, лютомуя не знаю, коли вони погодяться. Таким чиномрамки «Союзної рішучості-2022», мабуть, були остаточно визначені приблизно в середині січня, що може відображати зрушення у графіку військового планування Росії.Якщо терміни проведення широкомасштабних військових навчань були визначені наприкінці минулого року й були визначені зовсім недавно, то сам масштаб російськогодемонструє задіяні логістичні зусилляяк переміщення техніки, устаткування й систем озброєння, так і особового складу. Убрали участь батальйонні тактичні групи (БТГ) Сухопутних військ Східного військового округу, Повітряно-десантні війська (ПДВ) та Повітряно-космічні сили (ПКС), сформовані з інших ВО. Масштабиросійських військ перевищують чисельність військових, спрямованих до Білорусії на попередні навчання «Захід-2021». В них задіяно до 200 транспортних поїздів і це перше застосування таких засобів Східного військового округу в РБ. Серед заявлених цілей навчаньперевірка регіональної системи ППО Союзної держави з використанням десятка російських багатоцільових винищувачів Су-35, зенітних ракетно-артилерійських комплексів «Панцир-С» та двох дивізіонів надводних комплексів С-400, зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), передислокованих на територію Білорусії. С-400 буде перекинуто з Хабаровського краю. Підрозділи ЗРК С-300, неподалік білорусько-українського кордону: вони можуть протистояти«Точка-У».

За словами заступника міністра оборони Росії генерал-полковника Олександра Фоміна , «Союзна рішучість-2022» ділиться на дві частини. По-перше, російські війська перебазуються в райони навчань та сформують угруповання військ, які пройдуть перевірку на бойову готовність, у тому числі елементи ППО. Другий етап охоплює вчення 10–20 лютого і в основному буде задіяний на п'яти полігонах та чотирьох аеродромах у Білорусії: на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брест та Осиповичський, а також на аеродромах Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі. За межами цих об'єктів також заплановано навчання.



Райони навчань знаходяться ближче до кордону з Польщею та Україною, ніж ті, що використовувалися у «Заході-2021». Офіційно спільні навчання, в яких також буде задіяна основна частина Збройних сил Білорусії, будуть спрямовані на “ придушення та відображення зовнішньої агресії проти Союзної держави, захист критично важливої інфраструктури, посилення спільної протиповітряної оборони, блокування постачання зброї та виконання завдань щодо пошуку та знищення противника ” . Фомін заявив : “ Може виникнути ситуація, коли сил та засобів регіонального угруповання буде недостатньо для забезпечення безпеки Союзної держави . І ми маємо бути готові його зміцнити. Разом із білоруською стороною дійшли розуміння, що для загальної оборони необхідно буде задіяти весь потенціал військової організації держави ” . Силова структура, спрямована в Білорусь для участі у великомасштабних військових навчаннях, одночасно виконує кілька функцій: пропонує додаткові гіпотетичні варіанти удару по Україні, включаючи удар по Києву, стримує будь-яку можливу відповідь НАТО та посилює тиск на східний фланг Альянсу.



«Союзна рішучість-2022», мабуть, є ще однією ланкою в ланцюгу підготовки Кремля до можливої війни, яка охоплювала розгортання сил навколо України навесні минулого року, «Захід-2021», а тепер і нарощування, що триває: все це частина складного процесу. «Захід-2021» був незвичайним тим, що ешелони Збройних сил Росії, розгорнуті для участі в навчаннях, були зосереджені здебільшого на БТГ, а навчання включали відпрацювання дій в Україні. Враховуючи, що цикл планування Генштабом таких оперативно-стратегічних навчань займає один рік, цілком імовірно, що йому було поставлено завдання з урахуванням непередбачених обставин в Україні ще у вересні 2020 року. Після «Заходу-2021» Росія та Білорусь доопрацювали нову Військову доктрину Союзної держави, яку було підписано на початку листопада 2021 року, але, що незвичайно, документ залишається неопублікованим.