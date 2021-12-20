Навчання військовому ремеслу кримських дітей

04:37 24 березень Київ, Україна

В анексованому Криму фіксуються катастрофічні масштаби мілітаризації дітей.

Наприклад, колишня дитяча здравниця Євпаторії перетворилася на дитячий військово-патріотичний табір для мілітаризації і навчання військовому ремеслу дітей.

Блогер Кримська Жужелиця опублікував фотографії, на яких видно, як місцеві діти відзначають семиріччя «кримської весни» зі зброєю в бронежилетах і захисних шоломах.

У Сімферополі в Таврійській академії Кримського федерального університету пройшов «урочистий огляд юнармійських загонів Республіки Крим «Юнармія. Ми - діти Кримської весни», в ході якого 250 учнів з 25 муніципальних утворень республіки склали присягу юнармійців, яка завершилася урочистим проходженням парадних розрахунків Юнармії і кадетів.

15 березня в Кримському федеральному університеті пройшов урочистий огляд юнармійських загонів і кадетських класів республіки в рамках громадського проєкту «Юнармія. Ми - діти Кримської весни».

Вперше у головного корпусу КФУ була розгорнута виставка сучасних спеціальних засобів Міністерства оборони Росії.

Початкова військова підготовка дітей в окупованому Криму поставлена на потік і набула в цей час просто катастрофічних масштабів. Дітей готують до можливих майбутніх військових конфліктів.