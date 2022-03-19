Туреччина запропонувала організувати випуск безпілотників в Україні

09:35 25 жовтня Київ, Україна

Останнім часом Україна тісно співпрацює з Туреччиною в багатьох виробничих і будівельних проєктах. Це і реконструкція мостів, доріг і аеропортів. Зараз уряд України підбирає відповідний будівельний майданчик для турецької компанії Bayraktar в рамках домовленості про виробництво безпілотних літальних апаратів. Про це в суботу, 24 жовтня, повідомило інформагентство Інтерфакс-Україна з посиланням на віцепрем'єра Олега Уруського.

"Турецька сторона готова зробити інвестицію. Їм від нас необхідний майданчик з відповідними вимогами, на якому вони побудують підприємство, яке в підсумку потім буде виробляти ці апарати", - сказав він.

Уруський уточнив, що такий змінений підхід турецька сторона представила недавно, а раніше вона була готова розмістити виробництво на одному з підприємств держконцерну Укроборонпром.

Віцепрем'єр уточнив, що на підприємстві Bayraktar в Україні будуть працювати українські інженери та конструктори. А також воно отримає право продажу БПЛА як на українському, так і на інших ринках.

Уруський також повідомив, що розглядається можливість спільного з Туреччиною виробництва пересувних протитанкових ракетних комплексів і організація спільного підприємства з виробництва в Туреччині авіаційних двигунів як для БПЛА, так і для вертольотів і можливого турецького перспективного бойового літака.

"Передбачаємо, що буде створено кілька спільних підприємств, в тому числі в морській тематиці", - сказав Уруський. Він уточнив, що Міноборони України зацікавилося турецькими корветами, детальних переговорів ще не було, але перший корвет може бути побудований в Туреччині, а решта вже на українському підприємстві.

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