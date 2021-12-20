Трудове рабство в Херсонській області

21:54 24 липень Київ, Україна

На Херсонщині 13 чоловік знаходилися в трудовому рабстві у, так званого, "бригадира". Шляхом залякувань і погроз чоловік змушував людей працювати без оплати.

У поліцію звернулися двоє чоловіків, яким вдалося втекти з трудового рабства. На місце вирушили співробітники відділу боротьби зі злочинами і силовики з "Корда", які провели спецоперацію зі звільнення людей.

У трудовому рабстві знаходилися ще 13 осіб у віці від 19 до 53 років. Їх тримали в сараї, в антисанітарних умовах. З звільненими зараз працюють медики і психологи.

Як встановила поліція, 30-річний житель Скадовського району, який називав себе "бригадиром", психологічно тиснув на утримуваних і постійно їх залякував, щоб змусити працювати на полях з ранку до сутінків.
фото: освобождение людей из трудового рабства