Трибунал для Путіна: Європарламент ухвалив резолюцію

19 січня Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає засудити Путіна і все політичне та військове керівництво Росії. Тепер у ЄС почнуть вирішувати низку найважливіших питань, що стосуються міжнародного права, що призведе до вдосконалення законодавства як в Україні, так і в усьому світі.

Європейський Союз та його члени мають домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом Росії, говорить резолюція Європейського парламенту, ухвалена у четвер, 19 січня, у Страсбурзі.

За неї проголосували 472 євродепутати, проти – 19, утрималися – 33. Процедура засудження військових злочинців, якими є Путін, Лавров, Захарова, Шойгу, Герасимов, Патрушев, Бортников та все інше військово-політичне керівництво РФ, має стати схожою на міжнародний трибунал у Гаазі над представниками нацистського режиму.

У той же час, на даний момент існує низка проблем, пов'язаних з реалізацією задуманого парламентарями.. Насамперед, необхідно розробити юридичний механізм, який би знімав імунітет із Путіна та Лукашенка (союзника президента РФ).

Справа в тому, що за злочини агресії несе відповідальність найвище керівництво країни, але на нього поширюється міжнародний імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції.

Для того, щоб зняти недоторканність, потрібна потужна підтримка світової спільноти, оскільки Рада Безпеки ООН паралізована в будь-якому питанні, яке стосується війни в Україні, адже Росія - його постійний член, який має право вето.

«ЄС та Україна мають шукати підтримку в Генеральній Асамблеї ООН та на інших міжнародних форумах, активно використовуючи публічну дипломатію та стратегічну комунікацію, наголошується у резолюції Європарламенту», — упевнені українські політологи.

Щодо механізму передачі Україні заарештованих на заході активів Росії, потрібно зняти з них імунітет. Без чіткого обґрунтування з погляду юриспруденції ЄС не зможе конфіскувати гроші РФ.

Першим кроком із притягнення керівництва РФ до відповідальності у Європарламенті вважають створення групи міжнародної спецпрокуратури на базі Міжнародного кримінального суду (МКС) для збору даних про військові злочини в Україні.. Ні Київ, ні Кремль не ратифікували у себе Римський статут, який має юрисдикцію у розслідуванні агресії, яку, у свою чергу, не має МКС.

«Верховній Раді насамперед необхідно прийняти на законодавчому рівні Римський статут для запуску всього процесу розслідування, який дозволить переслідувати Путіна, Лукашенка та інших осіб, які підтримують війну в Україні», — пишуть політологи.

Бюрократичні інститути Заходу являють собою суцільну плутанину і тяганину. У той самий час, ними будується вся західна демократія, міжнародне право, система правопорядку і правосуддя.

«Той факт, що Європейський парламент ухвалив найважливішу резолюцію, нехай вона й носить рекомендаційний характер, щодо створення спецвимоги над військовими злочинцями в Україні, говорить багато про що. Насамперед, що Захід більше не прагне “зберегти обличчя Путіну”. Враховуючи довгу тяганину західної бюрократії, на це може знадобитися не один місяць, якщо не рік. Однак рано чи пізно Росія втратить своє місце в Раді Безпеки ООН і не зможе накладати вето, і Путін опиниться на лаві підсудних у Гаазі», - упевнені українські політтехнологи.