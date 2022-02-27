Вимоги МВФ: ДПС переводять у формат юрособи

13:45 03 жовтень Київ, Україна

Державна податкова служба України створила територіальні органи як її відокремлені підрозділи. Відповідний наказ підписаний главою ДПС Олексієм Любченком і узгоджений з міністром фінансів Сергієм Марченком. Територіальні органи Податкової позбулися статусу юридичних осіб.

"Забезпечення функціонування ДПС в форматі єдиної юридичної особи є одним із пріоритетних завдань, визначених для ДПС низкою рішень уряду і структурним маяком Меморандуму про економічну та фінансову політику з МВФ", - зазначив Любченко.

Надалі Державна податкова служба буде функціонувати як єдина юридична особа, що складається з центрального апарату і територіальних органів, утворених як її відокремлені підрозділи (без статусу юридичних осіб).

Нагадаємо, 30 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про реорганізацію територіальних органів Державної митної служби та Державної податкової служби юридичних осіб. Вони стануть відокремленими підрозділами цих відомств. Реорганізація є одним із структурних маяків МВФ.

Відзначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що без кредитів МВФ Україна не зможе профінансувати витрати державного бюджету в 2021 році.