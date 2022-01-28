Трамп заявив про наявність у США надсекретних систем озброєння

За словами президента США Дональда Трампа, Пентагон розробив надсекретну систему озброєння. Причому ця система настільки засекречена, що про неї ніхто в світі не знає. З такою заявою американський лідер виступив перед журналістами напередодні вильоту в штат Мічиган.

"У нас є деякі системи, про які ніхто не знає", - заявив Трамп. Він припустив, що буде краще, якщо стан справ продовжить залишатися таким.

Також, Трамп додав, що ЗС США тепер "сильніше, ніж будь-коли". За його словами, тільки за останні 3,5 роки США витратили близько 2,5 трлн доларів на модернізацію збройних сил країни.

Нагадаємо, що при цьому президент США Дональд Трамп вважає, що Міноборони хоче тільки війни, щоб збагачувалися підприємства, що займаються виробництвом озброєнь, боєприпасів і військової техніки.

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