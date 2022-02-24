Тліючий вуглик Олексія Навального

19:21 01 жовтень Київ, Україна

Недавні події в Росії, пов'язані з отруєнням опозиціонера Олексія Навального, вказують на Кремлівський слід. Такі методи щодо політичних супротивників Путіна вже не раз були зафіксовані незалежними розслідуваннями. Однак чинна влада володіє необмеженими фінансовими та силовими ресурсами, щоб продовжувати діяти в такому ж напрямку і залишатися безкарними.

За даними соцопитувань росіян, Путін очолює таблицю аутсайдерів на пост президента 2024 року. Він прекрасно розуміє, що не зможе відновити свою колишню популярність завдяки пропаганді і захопленню територій сусідніх держав. Тому Путін робить ставку на силові структури і радикальне знищення конкурентів.

Такі дії говорять про слабкість нинішнього режиму. Абсурдність ситуації полягає в тому, що Путін не збирається міняти вектор політичного спрямування. Тобто, він все так же націлений на розширення меж держави, підтвердження статусу країни-агресора. Але в упор не помічає проблем всередині країни.

Його східні території за межами МКАД залишаються на межі бідності. Нашими кореспондентами було поставлено питання громадянам РФ: "Що, на вашу думку, могло б повернути довіру населення до Володимира Путіна?" Відповідь була передбачуваною і простою. Росіяни хочуть почати жити і перестати виживати.

Банальне збільшення зарплат, зменшення податків і цін на харчові продукти, соціальна справедливість, допомога малозабезпеченим сім'ям, ремонт міст і доріг значно підвищили б рейтинг чинної влади.

Виходить, що жадібність і параноя Путіна не мають на увазі підтримку населення. Бюджет все так же продовжує розподілятися між чиновниками, тим самим підігріваючи революційні настрої.

Всі спроби ЄС і США натякнути Путіну на невірність його дій висміюються Кремлем і розглядаються як втручання у суверенітет. Вчинення замахів і вбивства своїх конкурентів, силові придушення мітингів і протестів, підвищення податків і посилення тоталітарного режиму уявляються в умах уряду РФ проявом сили і могутності. Однак це говорить про зворотне. Такі дії лише підтверджують той факт, що ми спостерігаємо за згасанням того полум'я, яке розгорілося в кінці 90-их років, коли Володимир Путін обіцяв принести Росії довгоочікувану демократичну свободу та багатство.

Тісний зв'язок з олігархами і силовиками показує, хто насправді може "жити" в сучасній Росії. Цей замкнутий цикл "доживає" свої останні дні і буде знищений весь, залишиться лише шрам на тлі тліючого вуглика епохи, що пішла на століття.