Тиранія як спроба заявити про себе

Після програшу в Холодній війні Росія втрачає вплив над 14 республіками і залишається ні з чим. Вивіз колосальної кількості золота, величезний зовнішній борг, що розвалюється пострадянська економіка - підливає масла в вогонь. Будучи співробітником КДБ, Путін, сприймає поразку своєї країни на особистий рахунок і після приходу до влади намагається відновити хоч якийсь її вплив на світовій арені.

Західні країни розуміли, що Кремль рано чи пізно прийде в себе і відновить свою діяльність з перетворення всього світу в "соціалістичних рабів", нехай і в зміненій формі. Тому було прийнято рішення, взяти під опіку якомога більше країн, домовитися про взаємне співробітництво і нагадати, що захід зможе надати захист від тиранії Російської Федерації.

Путін зрозумів, що розумних людей в країні не залишилося, адже вони практично все вже виїхали на захід завдяки правителям подібним йому. Торгівля газом і нафтою перестала давати свої плоди після того, як почали розроблятися альтернативні джерела енергії. Та ніхто й не хотів співпрацювати і прислухатися до наказів країни, яка відразу ж вводила війська при раптово виник бажанні підпорядкувати собі країну партнера.

Ось Путін і вирішив, що його єдиний шанс - глобальна тиранія. Він зрозумів, що даючи захист і притулок таким же диктаторам, Кремль зможе поширювати свою сферу впливу. Але як би він не старався, подібні дії лише погіршують його становище в світі. Всі давно навчилися розрізняти слід Кремля і не вірять заявам тирана Путіна про те, що в його країні і країнах, які він підтримує, діє демократія і не ущемлені права громадян. Як не старайся, але шило в мішку все одно не сховаєш!