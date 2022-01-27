Терористи створили бекап - на випадок відродження ІДІЛ

20:59 10 вересень Київ, Україна

Після втрати територій, військової бази в Сирії та вбивства лідера Абу Бакра аль-Багдаді, терористи перейшли у підпілля та створили «резервну копію» ІДІЛ - на випадок відродження.

Архів, розташований у хмарному сховищі, складається з чотирьох тисяч папок зі специфічними назвами: від "Авіаліній Аль-Каїди" до «Сумки моджахеда». У них зберігаються всі знання терористів: як викрасти літак, виготовити бомбу та навіть шкільна програма, по якій навчалися діти в ІД. Щомісяця архів переглядає десять тисяч осіб. Хто створив «резервну копію» ІДІЛ, і що в ній зберігається ...



В кінці жовтня 2019 року розпочали поширюватися чутки про те, що лідер ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді - мертвий. Ніяких доказів цього ще не було, але саме тоді заступник директора аналітичного центру з боротьби з екстремізмом «Інституту стратегічного діалогу» Мустафа Аяд помітив щось дивне. Прихильники «Ісламської держави» почали публікувати в своїх Twitter-акаунтах короткі посилання.





Аяд перейшов по одному з посилань і побачив архів з ретельно каталогізованим терористичним контентом. На перший погляд, він нагадував купу файлів в DropBox. Чотири тисячі папок містили понад півтора терабайта текстових файлів, відео та різних презентацій в PowerPoint декількома мовами: арабською, англійською, німецькою, французькою, іспанською, російською, турецькою, бенгальською та навіть пушту.

Велика частина файлів описувала повсякденне життя ІД. Серед них були документи, презентації, журнали, навчальні матеріали та фото з військовими трофеями й полоненими.

В одній папці зберігалася шкільна програма, яка охоплювала шість предметів: англійська мова, фізпідготовка, арабська мова, кораністика, географія та історія, а також предмет під назвою «ідеологія». На цих уроках дітям розповідали про страшні наслідки, які очікують зрадників ІД.



Серед інших файлів були звіти про поразки, успіхи та стратегії організації. У презентації «Операція"Крововилив"» терористи описали стратегію знищення Заходу за допомогою методу «тисячі порізів». Суть полягає в тому, щоб проводити менш масштабні, але більш часті теракти та так «знекровити ворога до смерті».





Серія презентацій "Авіалінії Аль-Каїди"» описувала технологію викрадення літаків і попередні терористичні атаки. В папку під назвою «Сумка моджахеда» увійшли матеріали про те, як воювати у місті, створювати хімічну зброю та ховатися від спецслужб, а в ілюстрованому гайді під назвою «200 порад майбутнім терористам» розповідали, як правильно робити вибухівку, від’єднувати камери спостереження і перев'язувати рани.

У листопаді 2019 року Аяд розповів про свою знахідку американським і британським правоохоронцям. Однак архів досі існує й за рік тільки збільшився. Дизайн деяких матеріалів змінився. Кілька папок змінили місце розташування.

Мустафа Аяд разом з колегами з'ясував, що посилання на архів можна отримати за допомогою бота в Telegram. Він підключений до відкритого каналу. Коли до нього приєднується новий користувач, бот запитує арабською, чи потрібен йому доступ до матеріалів. Якщо так - генерує посилання на файли в хмарному сховищі.





Відстежуючи ці посилання, дослідники з'ясували, хто та де саме поширює матеріали ІД. Вони прийшли до висновку, що в Twitter посилання на архів зазвичай публікують в інформації про профіль. Іноді - вбудовують в зображення. Акаунти, які поширюють пропаганду ІД, зазвичай існують не більше доби - їх блокують модератори соцмережі. Через це терористи крадуть чужі акаунти та постійно створюють нові. У Facebook матеріали «Ісламської держави» поширюють невеликі групи, які також використовують викрадені агентами ІД сторінки людей.

Пропаганду «Ісламської держави» активно публікує ряд сайтів. Один з них - свого роду «Netflix для джихадистів». Він постійно змінює домен. За словами Аяда, на ньому розміщені записи терористичних актів, страт і знакових промов лідерів організації. Інший сайт, Muslim News, зберігає весь офіційний контент ІД: від повідомлень про бойові успіхи та виступів лідерів організації до інформаційних бюлетенів.



За даними Similar Web, щомісяця «резервну копію» ІДІЛ переглядають десять тисяч осіб. Файли в архів додавали кілька років, проте по-справжньому члени ІД взялися за це після того, як терористична організація почала втрачати території - спочатку Мосул, потім Ракка та Ель-Багуз. Архів - це бекап «Ісламської держави» на піку могутності.





Файли ІД зберігаються за допомогою програмного забезпечення Nextcloud. Воно безкоштовне, а ще його можна встановити на приватні сервери. Nextcloud дозволяє синхронізувати файли таким чином, щоб уникнути централізованого хостингу та контролю. Nextcloud нерідко використовують політики і активісти, однак програма популярна також серед терористичних угруповань. Це не сервіс і не платформа на кшталт Facebook або Google, тому компанія-розробник не несе відповідальності за контент, який зберігає. Крім ІДІЛ, за допомогою Nextcloud й іншого проєкту засновника цієї компанії - OwnCloud зберігає файли «Аль-Каїда» та група сомалійських ісламістів «Харакат аш-Шабаб».

Бекап ІД не може замінити повноцінну державу, проте псевдокраїни нерідко знаходять спосіб перенести частину функцій онлайн. Тому «Ісламська держава» все ще поширює свою пропаганду серед людей, які вважають себе її громадянами, навіть після втрати всіх своїх територій. Мустафа Аяд каже, що історія угруповання - це історія постійних відступів і відроджень. Стратегія «Ісламської держави» - Baqiya wa tatamadad, що означає «утримувати та розширюватися». І поки архів ІД зберігається онлайн, терористи мають підтримку.