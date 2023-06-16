Терористичний акт на Каховській ГЕС: думка експертів

08:45 13 червня Київ, Україна

У ніч із 5 на 6 червня росія підірвала дамбу Каховської гідроелектростанції. Це, безперечно, є терористичним актом. Проте досі Захід не визнав росію країною - спонсором тероризму, яким це державне утворення і є.



Техногенна катастрофа неймовірних масштабів у Європі відбудеться через те, що окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Її наслідки можна лише прогнозувати, проте за найкращого розкладу ще довгі роки луна цієї трагедії відгукуватиметься на всьому півдні України. Як повідомляють офіційні представники нашої країни, рівень води нижче за течією Дніпра продовжить збільшуватися протягом кількох днів, тоді як басейн Каховського водосховища повністю виснажить запаси вже за тиждень. Це, у свою чергу, загрожує виходу води з охолоджувального басейну Запорізької АЕС та подальшого перегріву ядерних реакторів. За прогнозами, через рік південні землі України можуть перетворитися на пустелю, а півострів Крим позбудеться прісної води. Але найстрашніше те, що десятки тисяч людей залишилися без житла в один момент, а багато хто досі чекає порятунку на дахах своїх будинків.



Посилаючись на дані розвідки, у США заявили, що мають незаперечні дані підриву Каховської дамби росіянами. Крім того, знімки ГЕС показують, що вибух стався з середини будівлі. Ще навесні минулого року після окупації Херсонської області стало відомо, що агресор замінував станцію. Після вибуху в Генштабі України заявили, що очікували на такий варіант подій, адже дамба являла собою переправу через Дніпро. Це є ще одним доказом, що підрив дамби був потрібний окупантам, щоб убезпечити себе на цьому напрямі. Крім того, представники Генштабу розповіли, що напередодні катастрофи було затверджено план деокупації ГЕС.





Після підриву Каховської ГЕС США дали дозвіл на використання свого озброєння для завдання ударів по території росії. Однак як в Америці, так і в країнах Європи досі не ухвалили резолюцію про визнання рф країною - спонсором тероризму, хоча вже не раз агресор доводив, що гідний цього титулу, як жодна країна у світі. При цьому 6 червня в ООН оголосили днем російської мови, що ще більше дискредитує, а також наголошує на “імпотенції” даного органу. Після підриву Каховської ГЕС США дали дозвіл на використання свого озброєння для завдання ударів по території росії. Однак як в Америці, так і в країнах Європи досі не ухвалили резолюцію про визнання рф країною - спонсором тероризму, хоча вже не раз агресор доводив, що гідний цього титулу, як жодна країна у світі. При цьому 6 червня в ООН оголосили днем російської мови, що ще більше дискредитує, а також наголошує на “імпотенції” даного органу.



Підрив Каховської ГЕС вкотре підтверджує, що з окупантами з росії неможливо вести переговори. Доки армія агресора знаходиться на території України, а диктатор путін залишається при владі, ні про який мир не може бути й мови.