Telegram: по всьому світу стався збій в роботі месенджера

19:46 25 вересень Київ, Україна

Сьогодні по всьому світу відзначався збій в роботі популярного месенджера Telegram . Проблеми виникли у користувачів мобільного та десктопного додатка, включаючи його браузерну версію.

За даними сервісу Downdetector, найбільші проблеми в роботі Telegram спостерігаються в західній частині Росії та низці європейських країн, включно з Білоруссю, Україною та Молдовою. Перебої в роботі месенджера також відзначаються і в східному регіоні - зокрема, в Узбекистані, Казахстані, Малайзії, а також у деяких інших країнах по всьому світу. Деякі користувачі повідомляють про відновлення роботи програми, але в багатьох випадках вона працює повільно або з перебоями.

Причини технічних неполадок, що трапляються, поки невідомі.