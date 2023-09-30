19:45 29 вересня Київ, Україна

Росіяни дедалі більше звикають, хоч і не раді цьому, до розширення китайського впливу Далекому Сході, вздовж Північного морського шляху. Тепер “рука тигра” дісталася Татарстану та Середньої Волги. Ця тенденція набула особливої ваги минулого місяця, оскільки китайські фірми почали замінювати західні.

Пекін забирає під свій контроль дедалі більше російського ринку, поступово підбираючись до столиці Росії. Торгівля між Китаєм та Татарстаном стабільно зростає. 2023 року товарообіг, ймовірно, перевищить 2 млрд доларів. Це лише мала частина загальної російсько-китайської торгівлі, яка лише за перші сім місяців 2023 досягла 134 мільярдів доларів. На думку російського коментатора Руслана Горьового, ці цифри неточно відображають дедалі більшу роль Китаю в Татарстані з трьох основних причин.

По-перше, Росія експортує до Китаю в основному сировину, тоді як китайське виробництво в Татарстані зосереджено на готовій продукції.. Це фактично передає до рук Китаю галузі, які, на думку багатьох росіян, мають належати лише Росії. По-друге, китайські інвестиції в існуючі та нові підприємства в Татарстані, сусідніх з ним республіках та регіонах зростають набагато швидше, ніж передбачають поточні показники торгівлі.

Офіційні особи Пекіна вже говорять про "десятки мільярдів" рублів, які підуть до Татарстану тільки на "першому етапі", сигналізуючи, що роль Китаю тільки зростатиме. По-третє, Казань надала Китаю спеціальні митні та безподаткові зони, які дозволять Пекіну використовувати Татарстан, а не Москву, як основний пункт пропуску для експорту з Китаю. Горьовий не розуміє, як Путін міг на це погодитися. Економічна конференція між російськими та китайськими регіонами, що відбулася у Казані два тижні тому, стала символом підйому Китаю у Татарстані.

Це також підкреслило, що Татарстан робить кроки з активного використання зростаючого впливу Пекіна для створення власної політичної бази.. На заході були присутні офіційні особи та бізнесмени з усієї Росії та Китаю. Проте захід був організований не Кремлем та Пекіном безпосередньо, а спільно генеральним консульством Китаю в Казані та Агентством міжнародного розвитку Татарстану. Конференція – «Ростки» – дала потужний сигнал із цього приводу. На офіційному логотипі зустрічі були зображені російський та китайський прапори, які тримають те, що деякі охарактеризували як котел, з якого виривалися паростки нових пагонів. Кремлівські пропагандисти дали визначення назви «Ростки» як “російський та китаєць”.

Проте казанські журналісти наголошували, що літера "т" у слові означає Татарстан, який, таким чином, став "котлом" з якого й ростуть китайські паростки. У ході конференції Раїс (голова) Татарстану Рустам Мініханов наголосив на центральній ролі республіки в російсько-китайській торгівлі.. Він також повідомив, що здійснить черговий візит (у травні 2023 року Раїс вже побував у Пекіні) до Китаю у листопаді 2023 року і що Сі Цзіньпін приїде до Казані наступного року в рамках сесії БРІКС. Інші офіційні особи оголосили про будівництво Китаєм нових промислових комплексів у Татарстані та Середньому Поволжі. Також відзначається розширення зв'язків між Пекіном та Казанню з різних питань культури, освіти та розвитку.. Занепокоєння Кремля характерне мінімальною інформаційною повісткою щодо спільних проектів Татарстану та Китаю. Однак там переконані в силі вертикалі влади, тому готові нібито вжити заходів у разі потреби. Однак з іншого боку на "ворожий" Захід, а "дружній" дракон, на якого, у свою чергу, розраховує Казань і який не віддасть те, що вважає своїм.

У короткостроковій перспективі Кремль, безумовно, має більше шансів.. Але, як зазначає Горєвий, відносини між Татарстаном і Китаєм можуть лягти в основу фундаменту будівництва держави в державі з подальшим розширенням зони впливу Пекіна на сусідні республіки, якщо Казань направить китайські інвестиції сусідам, як це відбувалося раніше. Це, у свою чергу, допоможе Татарстану відновити свій статус лідера неросійських регіонів і стати якщо не вищим, то принаймні в один рівень із Кремлем. Багато експертів з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну прогнозували розвал РФ на окремі держави через народні протести або навіть громадянську війну.. Однак розвал Росії почався з тих пір, як Путін почав зміцнювати відносини з Китаєм. Пекін планомірно захоплює російські території без жодного пострілу, тоді як Кремль не в змозі йому завадити.