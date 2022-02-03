Тактика російської дезінформації, спрямована на ескалацію конфлікту

20 січня Держдепартамент США опублікував перелік висловлювань російської сторони щодо конфлікту навколо України, які Вашингтон розцінює як дезінформацію.
Слід зазначити, що Вашингтон підтвердив виявлену раніше українськими фахівцями тактику російської дезінформації. - Росія насамперед розповсюджує дезінформацію серед свого населення, щоб переконати власних громадян у необхідності військової операції РФ на українській території, а країни Заходу – у тому, що поведінка Києва загрожує спровокувати глобальний конфлікт.
І якщо західні країни легко ідентифікують і придушують російські фейки, то в самій Росії питання свободи преси є риторичним.
Наприклад, понад 15 років тому в під'їзді будинку на Лісовій вулиці в Москві була застрелена найзнаменитіша журналістка і правозахисниця свого часу — Ганна Політковська, яка без страху критикувала найвпливовіших людей країни, допомогла людям, які опинилися в тяжкому становищі через війну в Чечні. та переконала терористів, які захопили театральний центр на Дубровці, дати воду заручникам.
Вбивство Політковської, без перебільшення, вразило не лише Росію, а й міжнародну громадськість, а його розслідування влада поставила на особливий контроль. Проте імена організаторів і виконавців злочину досі залишилися загадкою.
Не притягнуто до відповідальності замовників убивств й багатьох інших правозахисників, журналістів та блогерів.
Все частіше у відкриті джерела просочується інформація про те, що журналісти зазнають силового пресингу з боку російських спецслужб. Також відомо про жорсткі обмеження на поширення онлайн-контенту, блокування та кримінальну відповідальність, до якої журналістів тепер притягують набагато частіше.
За останні 10 років законодавство у сфері масової інформації РФ змінилося так сильно, що навіть далекі від політичного порядку денного журналісти усвідомлюють небезпеку своєї роботи.
Таким чином у ситуації, що склалася, російська влада абсолютно безперешкодно поширює необхідну для реалізації імперських амбіцій агресора інформацію в російському інфопросторі. Але ні на Україну, ні на західні країни подібні «зліплені» фейки не діють!
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