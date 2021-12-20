17:06 29 липень Київ, Україна

Вже досить давно стало популярним і продовжує бути модним володіти предметами мистецтва, які асоціюються з історією цілих народів і належать всьому світу.

З достовірних джерел стало відомо, що щорічно проводяться аукціони, закритого типу, для сильних світу цього, стають справжньою катастрофою для світової культури. Причиною тому стали лоти, що йдуть з молотка за нечуваними сумами, часом обчислювальними вже не мільйонами, а мільярдами рублів.



На таких аукціонах були помічені такі особистості як Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Володимир Євтушенков, Роман Ротенберг, а так само інші наближені маріонетки Кремля.

Цілю таких зустрічей було показати іншим багатіям світового масштабу наскільки багата і впливова Росія, що навіть "звичайний" бізнесмен здатний викинути кілька сотень доларів на умовно потрібну йому річ.

Однак, як стверджують закриті джерела відомих видань, всі предмети мистецтва купуються олігархами не тільки для, скажімо прямо, показухи. Це досить продуманий і заздалегідь обговорений в Кремлі план дії, по присвоєнню артефактів світової історії.

По-перше, це одна зі статей підводної частини економічного айсберга Росії. Така ж, як наркотрафік, торгівля зброєю, людьми і таємні угоди з подсанкціоннимі країнами, такими як Північна Корея. Давним-давно відомо, що офіцери зовнішньої розвідки РФ, проводять таємні операції з контролю збуту забороненого, на офіційному рівні, товару. Чи не є винятком і предмети мистецтва, які замінюються дуже якісними підробками, після їх продажу. Тобто в музеях, в 90% випадках, ми бачимо репліки.

По-друге, володіючи артефактами, скажімо Німеччині або Франції, Росія може з легкістю використовувати цей важіль тиску для досягнення певних цілей. Нехай не настільки значних відразу, але вельми відчутних надалі. Наприклад, за чутками, початку процесу з виведення Дерипаска з-під санкції, послужила саме така маніпуляція з реліквіями США.

Так само, після придбання, Кремль не надто переймається збереженням предметів мистецтва. Про це так само знає і ряд країн, які намагаються дістати свої артефакти назад, або країни, які бажають отримати перевагу у вирішенні своїх інтересів з останніми. Таким чином, вони замикають темний коло обігу предметів мистецтва. Шантаж у вигляді псування, або повної втрати народного надбання, у вигляді будь-якого артефакту - працює.



Кремль вже давно навчився дресирувати своїх ланцюгових шавок і не бруднити руки при виконанні брудного, але дуже прибуткового бізнесу. Адже в будь-який момент золотий нашийник знімається і одягається на іншого, ще молодого, але більш слухняного цуценя.



Що ж, як це не сумно, але тільки такі методи і використовуються в російській верхівці. Ніхто не хоче думати головою, а все продовжують натискати на горло слабшим. Такі пани не погребують навіть святим, що вже там, якесь мистецтво.