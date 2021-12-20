Своїх не кидаємо: Путін заступився за бійців групи «Вагнер»

15:32 10 серпень Київ, Україна

Володимир Путін своих не кидає. Цей факт давно відомий всім, хто хоч трохи стежить за подіями в сусідній країні. І це своє життєве кредо він не раз підтверджував на ділі. Так вийшло і цього разу. Президент Росії офіційно заступився за затриманих бійців Приватної військової компанії «Вагнер».

Відразу після того як Білорусь оголосила про затримання 33 осіб за підозрою в участі в ПВК, президент Росії Володимир Путін провів за цим фактом нараду з членами Ради безпеки.

На порядку денному стояло питання про те, як і чому було затримано в Білорусі російські громадяни, яких Мінськ назвав співробітниками группы «Вагнер».

«Відбувся грунтовна розмова про інцидент із затриманням російських громадян в Білорусії. Висловлено сподівання на те, що вже найближчим часом в цю ситуацію буде внесена ясність і безпідставно затримані російські громадяни будуть звільнені », - повідомляється на сайті Кремля.

Нарадою справа не обмежилася. Путін особисто зв'язався з Лукашенком по телефону. Згідно з офіційною інформацією, Президент Росії і президент Білорусі обговорили по телефону питання розвитку братерських російсько-білоруських відносин, а також затримання групи росіян на території республіки. Про це йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

«Проведено обмін думками у зв'язку з недавнім затриманням на території республіки 33 російських громадян. Висловлена впевненість, що виникла ситуація буде врегульована в дусі взаєморозуміння, характерного для співпраці двох країн », - наголошується в повідомленні. Підкреслюється, що російська сторона зацікавлена в «збереженні в Білорусії стабільної внутрішньополітичної ситуації і проведенні майбутніх президентських виборів в спокійній обстановці», вказується в повідомленні прес-служби президента.

А далі найцікавіше, після особистого заступництва Путіна, президенти двох країн домовилися встановити істинні причини затримання росіян, знайти винних і притягнути їх до відповідальності.

Нагадаємо! 29 липня державне інформагентство «Белта» повідомило про затримання в Білорусі 33 бойовиків з російської ПВК «Вагнер». Вони звернули на себе увагу нехарактерним для російських туристів поведінкою і одноманітною одягом в стилі мілітарі. За даними правоохоронних органів, в Білорусь прибуло понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. Вибори президента Білорусі повинні пройти 9 серпня.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко увечері 29 липня зібрав термінове засідання Ради безпеки країни з приводу затримання громадян Росії і доручив голові КДБ Валерію Вакульчик звернутися в російські держоргани за роз'ясненням. Повідомлялося, що порушено кримінальну справу про підготовку терактів. СК Білорусі запідозрив затриманих в підготовці масових заворушень.

Посол Росії в Мінську Дмитро Мезенцев повідомив, що затримані росіяни слідували через Мінськ транзитом і мали намір летіти до Стамбулу, але спізнилися на рейс. За його словами, вони можуть бути співробітниками ЧОП і направлятися за кордон для охорони енергетичної інфраструктури.

Все, дійсно, могло б бути так, але ось тільки особисте втручання російського президента ще раз доводить, що заарештовані бійці не прості співробітники приватного охоронного підприємства, а бійці приватної військової компанії.