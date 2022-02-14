Доля російських опозиціонерів і перебіжчиків: новачок або полоній

19:18 23 вересень Київ, Україна

У серпні 2020 року було скоєно замах на вбивство Олексія Навального, ярого супротивника чинної влади в Росії. Його намагалися отруїти. Однак це не перший і не останній замах на совісті Путіна на адресу своїх опонентів.

На думку авторитетних європейських видавництв, подібні замахи відбуваються не вперше. І найчастіше, на жаль, вони є результативними. Такі методи прямо говорять про суть нинішньої російської влади. До того ж, винних настільки рідко вдається знайти, що висновок напрошується сам собою - влада цього не хоче. Що стосується замовників, то тут справа завжди заходить в глухий кут . Вбивство політичних опонентів Кремля говорить лише про слабкість і боягузтво нинішньої влади в Росії. Вони розуміють, що народ їх не підтримає, але бояться втратити владу, оскільки знаходяться біля керма занадто довго, щоб уявити себе без нього.

Наші кореспонденти провели опитування серед громадян Росії, де задали одне-єдине питання: "Чи буде проведено розслідування про замах на вбивство Олексія Навального?", де 80% населення відповіли - "Ні" .

Однак в цій справі, як і в усіх інших, незрозуміло, чи причетний Путін особисто до вбивств і замахів, або ж це справа рук тих людей, хто хотів би догодити "царю". Навіть якщо правдою є другий варіант, то легше не стає.

Хочемо також нагадати про інші жертви Путінських отруйників. Олександр Литвиненко - колишній співробітник спецслужб в СРСР і Росії. У 1998 році заявив привселюдно, що його керівництво доручило йому вбити бізнесмена Бориса Березовського, після чого став переслідуваним Путіним і главою ФСБ Петрушевським. В результаті отруєний полонієм-210, надзвичайно рідкісною та дорогою отрутою.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що випадково опинилася поруч. Сергій Скрипаль був колишнім співробітником спецназу ГРУ, який працював на британський і його дочка Юлія, що випадково опинилася поруч.був колишнім співробітником спецназу ГРУ, який працював на британський уряд . Він також був противником Путіна та всіляко намагався підтримати опозицію, наскільки йому дозволяла відстань між країнами. Він почав передавати інформацію про прямі накази Путіна щодо необхідності виконання завдання щодо вибуху будинків у 1999 році.