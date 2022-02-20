Стратегія світової дестабілізації

Світові війни, які були раніше, тепер відійшли в аннали історії. Колосальні кількості жертв тепер нікому не потрібні. Досить локальних конфліктів і точкових "пострілів" для перерозподілу світових сфер впливу.

Своїми діями Путін показує всьому світу, яку саме політику він несе, який "русскій мір" будує. Жорстокість, шантаж і тоталітаризм. Саме тому так багато противників його влади в усьому світі та в Росії зокрема.

Іншою складовою гібридної війни Кремля є кібератаки. Оскільки весь світ сьогодні став комп'ютеризований і підключений до глобальної мережі Internet, то спецслужби Росії почали вербувати хакерів для злому серверів у всьому світі. Так уже знаходили докази, що вказують на слід Кремля в кібератаці на Німеччину, США, Україну, Францію, Нідерланди та інші країни. Офіційні представники цих країн говорять про те, що у них були вкрадені дані про політиків та їхні сім'ї, дані з банків, виведені з ладу енергопостачання метрополітенів, аеропортів. Все це є не чим іншим, як диверсійними діями з боку держави-агресора, тільки в сучасному форматі. Російський уряд також втручається у вибори інших країн. Впроваджує спецагентів ПВК для розпалювання невдоволень серед населення, підкуповує членів уряду, шантажує вкраденими даними політиків інших країн для прийняття рішення на користь Кремля. Веде шпигунство. Подібні дії можна спостерігати в сучасній Білорусі, Чорногорії, Албанії. Недавні вибори в США є кричущим випадком, коли за допомогою кібератаки співробітники ГРУ змогли проникнути в банк даних передвиборчого штабу Хіларі Клінтон. Не варто забувати й Путінську пропаганду. Завдяки федеральним каналам і виступам самого Путіна, Кремль вносить розбіжності та зерна сумніву між давніми союзниками. Брехня про приєднання Криму і навчання в Донецьку, на перший погляд, є повним абсурдом і здається, що лише недоумкуватий може в це повірити, однак пропагандисти Кремля так давно цим займаються, що в цю нісенітницю вірять мільйони. Весь перелік напрямків дій Кремля можна перераховувати дуже довго. Однак фактом залишається одне, Путін без оголошення веде війну з усім демократичним світом. Це війна гібридна, і військові дії є лише певним прикриттям, ширмою для воістину темних справ.

Однак замах на життя конкурентів і опозиціонерів є лише малою частиною більш глобальної гібридної війни, яка націлена на дестабілізацію світової економіки та демократії.