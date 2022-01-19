Країни Балтії заявили про небезпеку з боку Росії

18:29 18 січень Київ, Україна

Країни Прибалтики попросили додаткової військової підтримки у НАТО, сподіваючись, що це може бути додатковим фактором стримування Росії.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, 12 січня, заявила, що Естонія, Латвія та Литва просять сили НАТО зміцнити їхні країни додатковою військовою підтримкою – технікою та живою силою. Яких конкретно дій побоюються країни Балтії, і про що йшов діалог між ними та керівництвом Північноатлантичного альянсу невідомо, але Каллас пояснила це прохання як додатковий фактор стримування Росії. У свою чергу, як повідомляє неперевірене джерело, один із дипломатів альянсу, який побажав зберегти анонімність, повідомив, що прохання балтійських держав може бути розглянуте на зустрічі міністрів оборони НАТО в середині лютого.

«Очевидно, що Естонія, Латвія та Литва стурбовані нарощуванням російських військ на кордоні України. Вони, ймовірно, розуміють, що також потрапляють у сферу зацікавленості Путіна, а оскільки військові РФ у Калінінграді також зміцнюють свої позиції, то їм є чого побоюватися. Крім того, батько, який недавно остаточно “визначився” з союзником, може залучити війська Білорусії до виконання наказів Кремля», - говорить джерело.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс має намір зміцнити свої східні позиції, якщо Путін продовжить нагнітати військову обстановку на кордонах України або при повномасштабному вторгненні російських військ на засіданні НАТО – Росія.. Оскільки з жовтня ЗМІ говорять про те, що Кремль планує напад наприкінці січня – на початку лютого, то заява одного з дипломатів НАТО про розгляд прохання балтійських держав у середині лютого цілком відповідає дійсності того, що відбувається.

Загрози заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка про “непередбачувані та найтяжчі наслідки для європейської безпеки у разі, якщо НАТО не піде на умови Путіна”, також могли змусити країни Балтії запросити додаткову військову допомогу.