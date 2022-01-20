Країна-агресор, або Чого вартий російське миролюбність

22:06 07 вересень Київ, Україна

Прихована агресія з боку Росії завжди нависала над мирним небом усього світу. Найяскравішим підтвердженням є дії правителів трьох епох. Путін не став винятком і вже встиг захопити частину прилеглих територій.

Як свідчать факти, немає ніякої необхідності в тому, щоб будь-які народи нападали на законну територію Росії. Путін зробив висновки, що наймати спецназ ГРУ для організації теракту у власній країні справа ризикована і рано чи пізно стає зрозуміло хто і для чого це робив. Яскравим прикладом служать вибухи житлових будинків 4-16 вересня 1999 року, які допомогли виграти Путіну вибори в президенти Росії і повторно ввести війська до Чечні.

У 2008 році Путін почав діяти за новим планом. Російські ЗМІ почали віщати на весь світ, що в Абхазії і Південній Осетії ущемляються права російських і що їм необхідно допомогти стати незалежними. Після того як Абхазія і Південна Осетія проголосили себе незалежними республіками, Росія і інші, ніким не визнані держави, підтримують їх. Починається масштабне вторгнення путінської армії на територію Грузії, яке планувалася заздалегідь. У підсумку - приєднання чергових двох республік до території Росії.

У 2014 році сценарій був модернізований. Тепер місцем дії виступила Україна. Після повалення президента Росія вводить ПВК Вагнера в Крим і стверджує, що їх військ на території України немає, а також, що Крим є Українським. Однак підкреслює той факт, що українці дискримінують росіян у Криму. Через деякий час, Путін каже, що Крим завжди був російським, проводить референдум за правилами виборів в Росії і анексує Крим. Після чого дає вказівку російським пропагандистським ЗМІ оприлюднити неіснуючі скарги російського населення на утиски з боку українців і вводить війська на схід України. Той факт, що Росія вторглася в Україну, визнає весь світ, крім Путіна.

Тепер настав час інший пострадянської країни. Напередодні виборів в президенти Білорусі, Путін доручає Пригожину відправити загони з ПВК Вагнера для таємних операцій по дестабілізації становища в країні, що в кінцевому підсумку повинно привести до введення військ і окупації всієї Білорусі. Однак світова спільнота вже читає плани Кремля заздалегідь. Народ Білорусі також розуміє всю ситуацію і максимально свідомо ставитися до цих подій, не переступаючи межу закону. У разі відкриття вогню по мирних протестуючих західні союзи будуть зобов'язані заступитися за беззбройний народ.

Як довго триватиме агресія Путіна проти мирних сусідів? Скільки ще Кремль буде прикриватися брехливими гаслами і виправданнями? Вже зараз можна бачити, що самі росіяни засуджують дії їх кривавого президента. Поки Путін намагається розширити межі Росії, всередині країни система тріщить по швах і іржаві шестерінки починають випадати. За даними світової статистичної організації, незабаром Росія розпадеться на дрібні держави, що призведе до повного краху путінського режиму.