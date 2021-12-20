23:55 02 грудень Київ, Україна

веде війну проти України. При цьому домовленостей , щоб урегулювати ситуацію. Нормандський формат, створений за участю Німеччини та Франції , не влаштовує Росію , оскільки вона сприймається в ньому як друга сторона конфлікту. Нещодавно глава МЗС РФ Сергій яка не укладається в Нормандський формат і без якої Росія не збирається далі продовжувати розмову.



17 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в односторонньому порядку оприлюднив листування зі своїми німецькими та французькими колегами Хайко Маасом та Жан-Івом Ле Дріаном щодо можливого поновлення переговорів у рамках Нормандського формату. Перезапуск провалився, бо Кремль поставив неприйнятні умови для інших.

Метою цього листування була підготовка зустрічі міністрів закордонних справ, країн-учасниць Нормандського формату. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступав за те, щоб ця зустріч міністрів була проведена, а за нею була зустріч президентів чотирьох країн. Росія погоджувалась, за умови, що буде заплачена надмірно висока ціна.



У своєму першому повідомленні 29 жовтня Лавров зажадав, щоб заключний документ пропонованої зустрічі був узгоджений ще до її проведення і що він повинен містити спільні російсько-німецько-французькі рекомендації Києву і, так званим, «Л-ДНР», як “сторонам конфлікту”.



Згідно з “пропозиціями” Лаврова, після угоди Росія братиме участь у Нормандському форматі, “відповідальність за виконання Мінських домовленостей покладається виключно на Україну та ОРДЛО. Ці сторони повинні узгодити між собою, у Контактній групі, план дій щодо врегулювання конфлікту відповідно до Мінських домовленостей, які становлять єдину основу без альтернативи.



У рамках Плану дій Київ та «Л-ДНР» мають обговорити у Контактній групі всі правові аспекти майбутнього статусу ОРДЛО та у найкоротші терміни ввести в дію всі необхідні правові акти, включаючи поправки до Конституції України, які стосуються зниження критеріїв оцінки якості місцевих виборів. Восьмий рік Росіявійну проти України. При цьому Кремль стверджує, що він не є стороною конфлікту у війні на Донбасі, а Київ має дотримуватись Мінських, щоб урегулювати ситуацію. Нормандський формат, створений за участюта, не влаштовує, оскількисприймається вяк друга сторона конфлікту. Нещодавно глава МЗС РФ Сергій Лавров виступив із пропозицією,не укладається в Нормандський формат і безРосія не збирається далі продовжувати розмову.17 листопада міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в односторонньому порядку оприлюднив листування зі своїми німецькими та французькими колегами Хайко Маасом та Жан-Івом Ле Дріаном щодо можливого поновлення переговорів у рамках Нормандського формату. Перезапуск провалився, бо Кремль поставив неприйнятні умови для інших.Метою цього листування була підготовка зустрічі міністрів закордонних справ, країн-учасниць Нормандського формату. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступав за те, щоб ця зустріч міністрів була проведена, а за нею була зустріч президентів чотирьох країн. Росія погоджувалась, за умови, що буде заплачена надмірно висока ціна.У своєму першому повідомленні 29 жовтня Лавров зажадав, щоб заключний документ пропонованої зустрічі був узгоджений ще до її проведення і що він повинен містити спільні російсько-німецько-французькі рекомендації Києву і, так званим, «Л-ДНР», як “сторонам конфлікту”.Згідно з “пропозиціями” Лаврова, після угоди Росія братиме участь у Нормандському форматі, “відповідальність за виконання Мінських домовленостей покладається виключно на Україну та ОРДЛО. Ці сторони повинні узгодити між собою, у Контактній групі, план дій щодо врегулювання конфлікту відповідно до Мінських домовленостей, які становлять єдину основу без альтернативи.У рамках Плану дій Київ та «Л-ДНР» мають обговорити у Контактній групі всі правові аспекти майбутнього статусу ОРДЛО та у найкоротші терміни ввести в дію всі необхідні правові акти, включаючи поправки до Конституції України, які стосуються зниження критеріїв оцінки якості місцевих виборів.